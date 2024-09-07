Российские туристы жалуются на рост цен в Турции и снижение качества услуг

Туристы назвали две основные проблемы отдыха в Турции

1:23 Your browser does not support the audio element. Туризм

Число россиян, посетивших Турцию в этом году, официально возросло, но вместе с этим увеличивается и количество недовольных туристов. Турецкое издание Turizmajansi, опираясь на российские источники, провело анализ и выяснило, что русские туристы сталкиваются с двумя основными проблемами: это рост цен и ухудшение качества услуг.

Фото: lujohotel.com by Lujo Hotel, CC BY-SA 4.0

Первая проблема — цены. Российские туристы жалуются, что стоимость сувениров, местных товаров и продуктов питания взлетела до небес, что вызывает массовое недовольство. Туристический агент Ольга Шевченко подчеркнула, что инфляция в Турции существенно ухудшила экономические условия для отдыха, и туристы вынуждены экономить на покупках и развлечениях.

Вторая проблема — ухудшение качества сервиса. Туристы жалуются на некачественное обслуживание в отелях, в том числе и в пятизвёздочных. Номера плохо убираются, персонал нередко груб, а пляжи находятся в неприглядном состоянии. В дополнение к этому, туристы недовольны питанием в отелях — оно стало менее вкусным и разнообразным, а основные продукты, такие как мясо и кофе, часто в дефиците. Проблемы с кондиционерами в номерах также усугубляют негативное впечатление от отдыха.

Уточнения

Ту́рция — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %). Население — 85,2 млн чел. (2023), площадь территории — 783 562 км² (занимает 19-е место в мире по численности населения и 36-е по территории). Унитарное государство. Государственный язык — турецкий.



Тури́зм (туристи́ческие пое́здки) (от фр. tour; англ. turn) — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства.

