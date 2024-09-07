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Власти Греции предложили законопроект для защиты Санторини от массового туризма

Греция предложила законопроект о запрете строительства отелей на Санторини
1:37
Туризм

Греция продолжает бороться с туристами, особенно на таких популярных островах, как Санторини. Правительство страны предложило законопроект, который призван защитить остров от избыточного туристического давления и сохранить его уникальный природный ландшафт.

Греция предложила законопроект о запрете строительства отелей на Санторини
Фото: commons.wikimedia.org by Rambling Traveler, CC BY-SA 3.0

В рамках этого закона планируется введение запрета на строительство новых отелей, пристроек к существующим зданиям и даже бассейнов. Главная цель — остановить любую инфраструктурную деятельность, которая может навредить экосистеме и разрушить аутентичность острова.

Сейчас законопроект находится на этапе общественного обсуждения, и его поддерживают как местные жители, так и представители власти. Один из главных сторонников — мэр Санторини Никос Зорзос, который уже давно выражает озабоченность тем, что остров превращается в место, обслуживающее исключительно туристов.

В 2023 году Санторини посетило 3,2 миллиона человек, тогда как постоянное население составляет лишь 25 000 человек. Это приводит к значительным нагрузкам на инфраструктуру, включая водоснабжение и электроэнергию.

По мнению Зорзоса, если не принять меры, проблемы с природными ресурсами, такими как вода и электричество, будут только усугубляться. Кроме того, местные власти выражают беспокойство по поводу разрушения растительности и угрозы оползней, вызванных массовым туризмом, особенно со стороны круизных туристов, сообщает "Турпром".

Уточнения

Гре́ция — государство в Южной Европе на границе с Малой Азией. Население — 10,48 млн чел. (на 2021 год), площадь территории — 131 957 км². Занимает 85-е место в мире по численности населения и 95-е по площади территории.

Ти́ра (Фера Фира́, греч. Θήρα), также Сантори́н (Санторини, Σαντορίνη) — вулканический остров в Эгейском море, входит в архипелаг Киклады. Площадь острова составляет 76,194 км², протяжённость береговой линии — 66 км, наивысшая точка — гора Про­фи­тис-Или­ас (Айос-Илиас, 566 м) в юго-восточной части острова.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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