Экономическая нестабильность и санкции сокращают поток российских туристов в Армению

Армения теряет российских туристов: поток сократился на 23%

1:43 Your browser does not support the audio element. Туризм

Количество российских туристов в Армении за первые семь месяцев 2024 года уменьшилось на 23%. По данным Комитета по туризму Армении, с января по июль 2024 года страну посетило 1.184.000 человек, что на 6% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Из них около 500.000 — это туристы из России, что свидетельствует о значительном сокращении по сравнению с предыдущим годом.

Фото: wikimedia.wowarmenia.ru by commons.wikimedia.org, CC BY-SA 3.0

Основной причиной падения турпотока называют геополитическую обстановку, санкции и экономические сложности, которые вынудили многих россиян сократить поездки за границу или сменить направление.

Несмотря на спад числа туристов из России, вклад россиян остаётся существенным: они составляют 42% от общего числа иностранных туристов в Армении. Остальные 58% приходятся на туристов из Грузии, Ирана, США и других стран. В то же время наблюдается рост числа гостей из Индии, Филиппин и Китая, что частично компенсирует потери.

Кроме того, страна усиливает связи с европейскими государствами, такими как Франция и Германия, что способствует стабилизации туризма.

Популярные маршруты российских туристов также претерпевают изменения. В 2024 году вырос интерес к активному и экстремальному отдыху. Если раньше россияне посещали монастыри Норованк и Татев, то теперь всё больше выбирают озеро Севан, Цахкадзор и Дилижан.

Уточнения

Арме́ния — государство в Закавказье, расположенное на севере Передней Азии, на северо-востоке Армянского нагорья. Выхода к морю не имеет.

