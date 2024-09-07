Власти Рима предлагают ввести туристический налог для посещения фонтана Треви с целью снижения нагрузки на достопримечательность

В Риме предложили ввести туристический налог для посещения фонтана Треви

1:17 Your browser does not support the audio element. Туризм

Власти Рима рассматривают введение туристического налога для посещения фонтана Треви, что поможет сократить поток посетителей. Ожидается, что налог будет символическим — в пределах 1-2 евро, а местные жители смогут по-прежнему любоваться достопримечательностью бесплатно.

Фото: commons.wikimedia.org by Dennis G. Jarvis, CC BY-SA 2.0

Мэр Рима Роберто Гуалтьери назвал это решение "конкретной возможностью", а министр туризма Италии Даниела Сантанке готова рассмотреть аналогичные меры, которые уже успешно применяются для контроля туристов в Пантеоне. В прошлом году система оплаты посещения Пантеона позволила снизить нагрузку на этот важный культурный объект.

Несмотря на поддержку со стороны властей, идея введения платы за доступ к фонтану Треви вызывает споры. Критики указывают, что в отличие от Пантеона, фонтан Треви находится под открытым небом, на пересечении узких улиц, что создаст дополнительные логистические проблемы. Оцепление фонтана, по мнению оппонентов, только усложнит движение в и без того перегруженной части города. Местные жители и туристы могут столкнуться с ещё большими трудностями при перемещении по центральным улицам Рима.

Уточнения

Фонта́н Тре́ви (итал. Fontana di Trevi) — самый крупный фонтан Рима; вместе с фасадом примыкающего к нему здания, являющийся частью величественной архитектурно-скульптурной композиции в стиле позднего римского барокко с элементами неоклассицизма.



Рим (лат. и итал. Roma [ˈroːma]) — столица и крупнейший город Италии (по населению агломерации уступает Милану и Неаполю). Административный центр области Лацио и одноимённой территориальной единицы Рим, приравненной к провинции. Расположен на реке Тибр. Часть территории Рима относится к государству Ватикан.





Ита́лия (итал. Italia [iˈtaːlja]), официальное название — Италья́нская Респу́блика (итал. Repubblica Italiana [reˈpubːlika itaˈljaːna]) — государство в Южной Европе, в центре Средиземноморья. Входит в Европейский союз и НАТО с момента их создания, является третьей по величине экономикой еврозоны.

