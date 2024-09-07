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В Санкт-Петербурге до 2030 года благоустроят 60 км набережных и создадут 240 новых общественных пространств

В Санкт-Петербурге благоустроят прибрежные территории для туристов и горожан
0:51
Туризм

В Санкт-Петербурге до 2030 года планируется масштабное благоустройство городских территорий. Губернатор Александр Беглов объявил, что работы затронут около 60 км береговых линий и 240 общественных пространств.

В Санкт-Петербурге благоустроят прибрежные территории для туристов и горожан
Фото: commons.wikimedia.org by А.Савин, Википедия is licensed under Free Art License

Особое внимание уделят созданию 700 детских и спортивных площадок, что значительно улучшит городскую инфраструктуру. В числе ключевых объектов благоустройства названы набережная Большой Невки, Линейный парк на Васильевском острове, Пейзажный парк в Полюстрово и Малоохтинский парк. Также благоустройство коснется исторического Пушкина, сообщает ТАСС.

По словам властей, целью этих проектов является повышение комфорта для местных жителей и создание привлекательной среды для туристов.

Уточнения

Санкт-Петербу́рг (в 1914–1924 годах — Петрогра́д, в 1924–1991 годах — Ленингра́д, разг. — Пи́тер, Петербу́рг, СПб) — второй по численности населения город России. Город федерального значения. Административный центр Северо-Западного федерального округа. Основан 16 (27) мая 1703 года царём Петром I. В 1714–1728 и 1732-1918 годах — столица Российского государства.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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