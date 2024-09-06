МИД Таиланда запускает электронную авторизацию для иностранных туристов

Россиянам придётся подавать онлайн-заявки перед поездкой в Таиланд

0:54 Your browser does not support the audio element. Туризм

Министерство иностранных дел Таиланда объявило о запуске новой системы электронной авторизации (ETA) для иностранных граждан, которые могут посещать страну без визы на срок до 60 дней. Это касается туристов из 93 стран, включая Россию. Теперь перед каждым въездом в Таиланд, туристам необходимо будет подать заявку на ETA через интернет.

Фото: freepik.com by tawatchai07, PDM

Список необходимых для подачи документов будет опубликован позже, однако ожидается, что туристам потребуется предоставить информацию о месте проживания в Таиланде, а также данные об обратном билете. Об этом сообщает издание Pattaya Now.

Введение новой системы начнётся поэтапно с декабря 2024 года. Основная цель этого нововведения — усиление мер безопасности для граждан и гостей королевства.

Уточнения

Таила́нд — государство в Юго-Восточной Азии, расположенное в юго-западной части полуострова Индокитай и в северной части полуострова Малакка. До 1939 года и в 1945—1949 годах страна была известна как Сиа́м. Столица — Бангкок; государственный язык — тайский, близкий лаосскому и записываемый тайским письмом.

