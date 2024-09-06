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Россияне всё чаще выбирают короткие путешествия в горные регионы: спрос вырос вдвое

Краткосрочные поездки по России набирают популярность
1:21
Туризм

В 2024 году российские туристы всё чаще выбирают короткие поездки по стране, анализ данных Яндекс Путешествий по поиску и бронированию отелей подтверждает этот тренд. Основная продолжительность таких путешествий составляет от одного до пяти дней.

Краткосрочные поездки по России набирают популярность
Фото: commons.wikimedia.org by Николай Соколов, CC BY-SA 4.0

Особенно возросла популярность регионов с горными пейзажами: Кабардино-Балкария, Крым, Карачаево-Черкесия, Адыгея и Северная Осетия продемонстрировали значительный рост спроса. Также россияне все чаще выбирают для отдыха Алтай, Мурманскую область, Краснодарский край, Дагестан и Ростовскую область.

Москва и Московская область продолжают оставаться лидерами среди направлений для коротких поездок. Средняя цена за ночь в этих регионах составляет около 6900 рублей. Санкт-Петербург и Ленинградская область тоже занимают важное место, предлагая проживание по средней цене 7000 рублей за ночь. Краснодарский край, Ростовская область и Татарстан также остаются популярными направлениями.

Помимо внутренних поездок, россияне нередко выбирают короткие путешествия за границу, посещая Грузию, Абхазию и Объединенные Арабские Эмираты.

Уточнения

Тури́зм (туристи́ческие пое́здки) (от фр. tour; англ. turn) — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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