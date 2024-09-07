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Куда поехать на рыбалку в России: топ лучших мест для ловли рыбы

Лучшие места для рыбалки в России: обзор популярных локаций
5:53
Туризм

Согласно исследованию аналитического центра НАФИ, рыбалка является одним из самых любимых хобби для россиян, причём среди поклонников этого занятия представлены все возрастные группы. Особенно много рыбаков можно встретить в Южном, Центральном, Северо-Западном и Приволжском федеральных округах. Но привлекательные места для рыбалки есть по всей России. В этом обзоре мы расскажем о лучших из них.

Лучшие места для рыбалки в России: обзор популярных локаций
Фото: www.freepik.com

Речная рыбалка: куда отправиться

Если вас интересует рыбалка на реках, обратите внимание на такие регионы, как Красноярский и Хабаровский край, Астраханская область, Алтай, Якутия, Республика Коми и Бурятия. Вот что стоит знать о каждом из этих направлений.

Некоторые виды рыб находятся под запретом или ограничениями на вылов: ленок, стерлядь, сиг, хариус, сима, таймень, треска, омуль и другие. Для вылова отдельных видов может потребоваться лицензия, а некоторые охраняются законом._

Красноярский край

Красноярский край славится реками, включая могучий Енисей и его притоки — Ангару, Абакан, Ману и другие. Одним из известных мест является Красноярское водохранилище, известное среди местных как "море". Здесь можно выловить окуня, щуку, сазана, леща. Для рыбаков доступны как бесплатные места, так и базы отдыха, предлагающие платную рыбалку.

Летом рыбалка наиболее удачна в августе, а зимой — с середины декабря, когда водоёмы покрываются льдом.

Хабаровский край

Основным местом рыбалки в Хабаровском крае является река Амур, в которой обитает более 130 видов рыб, включая сома, налима, леща. Особенно ценным уловом здесь считается таймень. Река Хор также популярна среди рыбаков, предлагая разнообразные возможности для ловли, как и экстремальная река Тугур.

Астраханская область

В Астраханской области рыбалка на Волге — это гарантированный улов. Здесь водится более десятка видов рыб, включая сазана, налима, судака и окуня. Рыбакам также стоит обратить внимание на реку Ахтуба, её притоки и глубоководные участки. Весной здесь можно выловить крупного судака.

Алтай

Алтай привлекает рыбаков живописными пейзажами и обилием рыбы. На реках Катунь и Бия можно поймать налима, леща, плотву, щуку. Катунь особенно популярна для ловли налима в конце лета, а Бия славится своими "тайменьими ямами".

Якутия

Якутия — рай для рыбаков. Здесь водится около 45 видов пресноводных рыб, включая тайменя и окуня. Основные реки региона — Лена, Алдан и Вилюй. Зимой рыбалка особенно популярна, когда можно выловить щуку и налима.

Республика Коми

Рыбалка на Печоре в Коми даёт возможность поймать корюшку, горбушу, семгу, а также щуку и налима. Река Локчим с её протоками и заливными озёрами также славится богатыми уловами.

Бурятия

Реки Бурятии, такие как Турка, Витим и Селенга, предлагают отличные условия для рыбалки. Здесь можно поймать окуня, карася, щуку, хариуса. Весна — идеальное время для активного клёва.

Лучшие места для морской рыбалки

Любители морской рыбалки могут отправиться на Камчатку, Сахалин, в Мурманскую или Калининградскую область.

Камчатский край

Рыбалка на Камчатке хороша в любое время года. Авачинская бухта и её окрестности предлагают богатые уловы минтая, палтуса, краба. В Беринговом и Охотском морях также водится множество видов рыбы.

Сахалин

На Сахалине лучше всего рыбачить у восточного побережья острова и в заливах Японского и Охотского морей. Особенно популярна зимняя рыбалка, когда можно выловить зубатку и корюшку.

Мурманская область

В Мурманской области рыбалка на Баренцевом и Белом морях может принести богатый улов: горбушу, семгу, палтуса, навагу. Опытные рыбаки отправляются сюда в апреле-мае, когда погода благоприятна.

Калининградская область

Для рыбалки на Балтийском море стоит выбрать побережье у мыса Таран. В Калининградском и Куршском заливах можно выловить судака, салаку и угря, особенно зимой и весной.

Озерная рыбалка: тишина и спокойствие

Тем, кто предпочитает ловлю рыбы на озерах, рекомендуются Карелия, Чукотка, Байкал и Тверская область.

Карелия

Карелия с её десятками тысяч озёр — одно из лучших мест для рыбалки в России.
Ладожское и Сямозеро известны обилием рыбы, включая налима, ерша и форель. Рыбалка здесь доступна круглый год, но лучше всего приезжать летом.

Чукотка

На Чукотке круглый год можно рыбачить на озёрах, таких как Майниц и Красное. Здесь водятся крупные щуки, налимы и гольцы.

Байкал

Озеро Байкал славится своими богатствами, среди которых омуль, щука и окунь. Ловля рыбы на Байкале особенно популярна зимой, когда начинается подлёдная рыбалка.

Тверская область

Озеро Селигер и другие водоёмы Тверской области — это обилие пресноводной рыбы: леща, судака, окуня, щуки.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
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