Куда поехать на рыбалку в России: топ лучших мест для ловли рыбы

Лучшие места для рыбалки в России: обзор популярных локаций

5:53 Your browser does not support the audio element. Туризм

Согласно исследованию аналитического центра НАФИ, рыбалка является одним из самых любимых хобби для россиян, причём среди поклонников этого занятия представлены все возрастные группы. Особенно много рыбаков можно встретить в Южном, Центральном, Северо-Западном и Приволжском федеральных округах. Но привлекательные места для рыбалки есть по всей России. В этом обзоре мы расскажем о лучших из них.

Фото: www.freepik.com

Речная рыбалка: куда отправиться

Если вас интересует рыбалка на реках, обратите внимание на такие регионы, как Красноярский и Хабаровский край, Астраханская область, Алтай, Якутия, Республика Коми и Бурятия. Вот что стоит знать о каждом из этих направлений.

Некоторые виды рыб находятся под запретом или ограничениями на вылов: ленок, стерлядь, сиг, хариус, сима, таймень, треска, омуль и другие. Для вылова отдельных видов может потребоваться лицензия, а некоторые охраняются законом._

Красноярский край

Красноярский край славится реками, включая могучий Енисей и его притоки — Ангару, Абакан, Ману и другие. Одним из известных мест является Красноярское водохранилище, известное среди местных как "море". Здесь можно выловить окуня, щуку, сазана, леща. Для рыбаков доступны как бесплатные места, так и базы отдыха, предлагающие платную рыбалку.

Летом рыбалка наиболее удачна в августе, а зимой — с середины декабря, когда водоёмы покрываются льдом.

Хабаровский край

Основным местом рыбалки в Хабаровском крае является река Амур, в которой обитает более 130 видов рыб, включая сома, налима, леща. Особенно ценным уловом здесь считается таймень. Река Хор также популярна среди рыбаков, предлагая разнообразные возможности для ловли, как и экстремальная река Тугур.

Астраханская область

В Астраханской области рыбалка на Волге — это гарантированный улов. Здесь водится более десятка видов рыб, включая сазана, налима, судака и окуня. Рыбакам также стоит обратить внимание на реку Ахтуба, её притоки и глубоководные участки. Весной здесь можно выловить крупного судака.

Алтай

Алтай привлекает рыбаков живописными пейзажами и обилием рыбы. На реках Катунь и Бия можно поймать налима, леща, плотву, щуку. Катунь особенно популярна для ловли налима в конце лета, а Бия славится своими "тайменьими ямами".

Якутия

Якутия — рай для рыбаков. Здесь водится около 45 видов пресноводных рыб, включая тайменя и окуня. Основные реки региона — Лена, Алдан и Вилюй. Зимой рыбалка особенно популярна, когда можно выловить щуку и налима.

Республика Коми

Рыбалка на Печоре в Коми даёт возможность поймать корюшку, горбушу, семгу, а также щуку и налима. Река Локчим с её протоками и заливными озёрами также славится богатыми уловами.

Бурятия

Реки Бурятии, такие как Турка, Витим и Селенга, предлагают отличные условия для рыбалки. Здесь можно поймать окуня, карася, щуку, хариуса. Весна — идеальное время для активного клёва.

Лучшие места для морской рыбалки

Любители морской рыбалки могут отправиться на Камчатку, Сахалин, в Мурманскую или Калининградскую область.

Камчатский край

Рыбалка на Камчатке хороша в любое время года. Авачинская бухта и её окрестности предлагают богатые уловы минтая, палтуса, краба. В Беринговом и Охотском морях также водится множество видов рыбы.

Сахалин

На Сахалине лучше всего рыбачить у восточного побережья острова и в заливах Японского и Охотского морей. Особенно популярна зимняя рыбалка, когда можно выловить зубатку и корюшку.

Мурманская область

В Мурманской области рыбалка на Баренцевом и Белом морях может принести богатый улов: горбушу, семгу, палтуса, навагу. Опытные рыбаки отправляются сюда в апреле-мае, когда погода благоприятна.

Калининградская область

Для рыбалки на Балтийском море стоит выбрать побережье у мыса Таран. В Калининградском и Куршском заливах можно выловить судака, салаку и угря, особенно зимой и весной.

Озерная рыбалка: тишина и спокойствие

Тем, кто предпочитает ловлю рыбы на озерах, рекомендуются Карелия, Чукотка, Байкал и Тверская область.

Карелия

Карелия с её десятками тысяч озёр — одно из лучших мест для рыбалки в России.

Ладожское и Сямозеро известны обилием рыбы, включая налима, ерша и форель. Рыбалка здесь доступна круглый год, но лучше всего приезжать летом.

Чукотка

На Чукотке круглый год можно рыбачить на озёрах, таких как Майниц и Красное. Здесь водятся крупные щуки, налимы и гольцы.

Байкал

Озеро Байкал славится своими богатствами, среди которых омуль, щука и окунь. Ловля рыбы на Байкале особенно популярна зимой, когда начинается подлёдная рыбалка.

Тверская область

Озеро Селигер и другие водоёмы Тверской области — это обилие пресноводной рыбы: леща, судака, окуня, щуки.