Запланировано открытие нового круглогодичного курорта в Приморском крае

В Хасанском районе Приморского края в 2028 году откроется новый круглогодичный курорт в бухте Алеут, сообщают "Тонкости туризма".
Концепцию представили на Восточном экономическом форуме, который проходит во Владивостоке в эти дни.
Курорт станет частью большого проекта "5 морей и озеро Байкал".
Планируется, что ежегодно его будут посещать до полумиллиона туристов не только из разных регионов России, но и из других стран.
Гостей ждут красивые пейзажи, песчаный пляж, центр водных видов спорта и рестораны с большим выбором рыбных блюд.
На острове Русский во Владивостоке проводится IX Восточный экономический форум, который собрал более шести тысяч участников из 76 стран. Особенно многочисленные делегации прибыли из Китая, Малайзии и Мьянмы. В мероприятии принимают участие свыше 650 руководителей российских компаний и 44 главы иностранных компаний.
Алеут — бухта в Приморском крае России, расположена в северной части залива Посьета, находящегося в заливе Петра Великого.
Куро́рт (нем. Kurort — от Kur — лечение и Ort — место, местность) — освоенная и используемая с целью лечения, медицинской реабилитации, профилактики заболеваний и оздоровления особо охраняемая природная территория, располагающая природными лечебными ресурсами и необходимыми для их эксплуатации зданиями и сооружениями, включая объекты инфраструктуры.
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