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Запланировано открытие нового круглогодичного курорта в Приморском крае

Масштабный проект "5 морей и озеро Байкал": появится новый курорт в Хасанском районе Приморья
1:04
Туризм

В Хасанском районе Приморского края в 2028 году откроется новый круглогодичный курорт в бухте Алеут, сообщают "Тонкости туризма".

Масштабный проект "5 морей и озеро Байкал": появится новый курорт в Хасанском районе Приморья
Фото: commons.wikimedia.org by Alexxx1979, CC BY-SA 4.0

Концепцию представили на Восточном экономическом форуме, который проходит во Владивостоке в эти дни.

Курорт станет частью большого проекта "5 морей и озеро Байкал".

Планируется, что ежегодно его будут посещать до полумиллиона туристов не только из разных регионов России, но и из других стран.

Гостей ждут красивые пейзажи, песчаный пляж, центр водных видов спорта и рестораны с большим выбором рыбных блюд.

На острове Русский во Владивостоке проводится IX Восточный экономический форум, который собрал более шести тысяч участников из 76 стран. Особенно многочисленные делегации прибыли из Китая, Малайзии и Мьянмы. В мероприятии принимают участие свыше 650 руководителей российских компаний и 44 главы иностранных компаний.

Уточнения

Алеут бухта в Приморском крае России, расположена в северной части залива Посьета, находящегося в заливе Петра Великого.
 

Куро́рт (нем. Kurort — от Kur — лечение и Ort — место, местность) — освоенная и используемая с целью лечения, медицинской реабилитации, профилактики заболеваний и оздоровления особо охраняемая природная территория, располагающая природными лечебными ресурсами и необходимыми для их эксплуатации зданиями и сооружениями, включая объекты инфраструктуры.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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