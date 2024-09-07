Эстонский спасатель незаконно оказался в России

Эстонский спасатель, находясь в нетрезвом состоянии, попытался на катере пересечь границу с Россией, сообщает Tourdom.
5 сентября на озере Ляммиярв пограничники засекли судно, которое незаконным образом оказалось в российских водах. Они связались с экипажем катера, после чего оно вернулось в Эстонию.
Спасатель, управлявший катером, объяснил свой поступок тем, что просто хотел покататься в нерабочее время.
В отношении него составлен протокол, его обвиняют в незаконном пересечении границы и управлении водным транспортом в нетрезвом виде.
Напомним, что граница между Россией и Эстонией открыта, но гражданам РФ въезд запрещен.
Экипа́ж — группа людей (иногда одно лицо), объединённых в упорядоченную иерархическую структуру с целью выполнения совместной работы или совместного задания на движущемся средстве.
Су́дно — плавучее сооружение, предназначенное для транспортных, промысловых, военных, научных, спортивных и других целей. Судно может быть военным (корабль), или гражданским.
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