Эстонский спасатель незаконно оказался в России

Эстонский спасатель пытался пересечь границу в нетрезвом виде

0:44 Your browser does not support the audio element. Туризм

Эстонский спасатель, находясь в нетрезвом состоянии, попытался на катере пересечь границу с Россией, сообщает Tourdom.

Фото: Openverse by True New Zealand Adventures, CC BY 2.0

5 сентября на озере Ляммиярв пограничники засекли судно, которое незаконным образом оказалось в российских водах. Они связались с экипажем катера, после чего оно вернулось в Эстонию.

Спасатель, управлявший катером, объяснил свой поступок тем, что просто хотел покататься в нерабочее время.

В отношении него составлен протокол, его обвиняют в незаконном пересечении границы и управлении водным транспортом в нетрезвом виде.

Напомним, что граница между Россией и Эстонией открыта, но гражданам РФ въезд запрещен.

Уточнения

Экипа́ж — группа людей (иногда одно лицо), объединённых в упорядоченную иерархическую структуру с целью выполнения совместной работы или совместного задания на движущемся средстве.





Су́дно — плавучее сооружение, предназначенное для транспортных, промысловых, военных, научных, спортивных и других целей. Судно может быть военным (корабль), или гражданским.



