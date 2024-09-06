Для развития транспортной доступности и туризма ожидается реконструкция аэропорта в посёлке Нижнеангарск

Аэропорт в Нижнеангарске будут модернизировать для повышения туристической доступности региона

1:13 Your browser does not support the audio element. Туризм

В ближайшие два года планируется реконструировать аэропорт в посёлке Нижнеангарск, расположенном на севере Бурятии, пишет ТАСС.

Фото: flickr.com by Mzximvs VdB, CC BY-SA 2.0

По словам министра туризма республики Алдара Доржиева, это должно повысить транспортную доступность региона и способствовать развитию туризма в зоне Байкало-Амурской магистрали. В ходе Восточного экономического форума он сообщил, что реконструкция аэропорта в Нижнеангарске предусмотрена мастер-планом развития города Северобайкальска. На обновление инфраструктуры аэропорта потребуется 2,5 миллиарда рублей.

Проект планируется реализовать в период с 2025 по 2027 год. В рамках реконструкции будут проведены работы по улучшению взлётно-посадочной полосы и здания аэровокзала.

Сейчас аэропорт принимает только самолёты, предназначенные для местных перевозок, такие как Ан-24 и L-410. После модернизации пропускная способность аэропорта увеличится, расширится география полётов и вырастет количество типов принимаемых воздушных судов.

Уточнения

Байка́ло-Аму́рская магистра́ль (БАМ), с 1985 года — Байкало-Амурская железная дорога имени Ленинского комсомола — железная дорога, проходящая через Восточную Сибирь и Дальний Восток России, протяжённостью 4324 км. Одна из крупнейших железнодорожных магистралей в мире. Проходит примерно в 610—770 км к северу от Транссибирской магистрали и параллельна ей. Большая часть магистрали проложена в зоне вечной мерзлоты. БАМ пересекает одиннадцать полноводных рек и проходит через 7 крупных горных хребтов.



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