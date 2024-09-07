На Курилах появится военно-исторический музей под открытым небом

На Курилах откроется музей под открытым небом

0:59 Your browser does not support the audio element. Туризм

На острове Шумшу (Курилы) появится военно-исторический музей под открытым небом. В прошлом место стало финальной точной боя во Второй мировой войне. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министра туризма Сахалинской области Артёма Лазарева.

Фото: flickr.com by acidka, CC BY 2.0

Власти прорабатывали идею создания музея в течение нескольких лет. Собеседник агентства отметил, что остров является уникальным историческим местом.

"На острове Шумшу мы планируем создать настоящий музей под открытым небом. Это действительно уникальное историческое место, которое мы просто обязаны сохранить для потомков", — сообщил он.

В то же время представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявлял, что Курильские острова являются "жемчужиной в области туризма".

Ранее Pravda.Ru писала, какие экспонаты выставляют в самых необычных музеях мира.

Уточнения

Шумшу́ — один из островов северной группы Курильских островов. Расположен к югу от Камчатки, к северу от соседнего острова Парамушир. Административно остров входит в Северо-Курильский городской округ Сахалинской области.

