"Аэрофлот" добавил в меню мороженое на рейсах в Таиланд и на Мальдивы

"Аэрофлот" добавил мороженое в меню для пассажиров классов Эконом и Комфорт на рейсах в Таиланд и на Мальдивы. Соответствующая информация опубликована на сайте авиакомпании.
После основного питания туристам, которые летят из Москвы в Мале, Бангкок и на Пхукет, станут предлагать стаканчики с пломбиром. При этом рассматривается возможность добавления этого угощения в меню на других дальнемагистральных рейсах "Аэрофлота" с вылетом из аэропорта Шереметьево.
Ранее Pravda.Ru писала, что турист устроил дебош в самолёте из-за замечания бортпроводника.
Ма́ле — столица Мальдивской Республики, а также крупнейший населённый пункт архипелага. Входит в число наиболее густонаселённых городов мира.
Бангко́к — столица и самый крупный город Таиланда.
Пхуке́т — одна из южных провинций Королевства Таиланд. С ним (по часовой стрелке, начиная с севера) соседствуют провинции Пхангнга и Краби́.
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