Пожарные сняли с Пизанской башни туриста из Шри-Ланки, у которого случился инфаркт. Его госпитализировали, пишет издание "La Nazione".
У путешественника случился сердечный приступ почти на самом верху достопримечательности. Сотрудники организации по охране памятников оказали туристу первую медицинскую помощь. Затем его спустили на несколько этажей ниже. Оттуда путешественника забрали пожарные с помощью автокрана. Впоследствии его доставили в больницу.
Ранее Pravda.Ru писала, что иностранные туристы угрожают бойкотировать Италию из-за повышения налога.
Пиза́нская башня — колокольная башня, часть ансамбля городского собора Санта-Мария-Ассунта (Пизанский собор) в городе Пиза (Италия), получившая всемирную известность благодаря непреднамеренному наклону.
Западные СМИ уже прозвали МиГ-31 "настоящим демоном скорости". Аналитики сходятся во мнении, что именно этот истребитель станет главной угрозой для американских F-16.