У туриста случился инфаркт почти на самом верху Пизанской башни

Пожарные сняли с Пизанской башни туриста с инфарктом

0:40 Your browser does not support the audio element. Туризм

Пожарные сняли с Пизанской башни туриста из Шри-Ланки, у которого случился инфаркт. Его госпитализировали, пишет издание "La Nazione".

Фото: mstyslav-chernov.com by Mstyslav Chernov, CC BY-SA 3.0

У путешественника случился сердечный приступ почти на самом верху достопримечательности. Сотрудники организации по охране памятников оказали туристу первую медицинскую помощь. Затем его спустили на несколько этажей ниже. Оттуда путешественника забрали пожарные с помощью автокрана. Впоследствии его доставили в больницу.

Ранее Pravda.Ru писала, что иностранные туристы угрожают бойкотировать Италию из-за повышения налога.

Уточнения

Пиза́нская башня — колокольная башня, часть ансамбля городского собора Санта-Мария-Ассунта (Пизанский собор) в городе Пиза (Италия), получившая всемирную известность благодаря непреднамеренному наклону.

