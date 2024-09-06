Больше половины россиян предпочли бы провести свой следующий отпуск на Дальнем Востоке

Более 60% россиян готовы отправиться на отдых на Дальний Восток, несмотря на то, что большинство из них там никогда не были. Таковы результаты опроса, проведённого специально к Восточному экономическому форуму.
Опрос охватил 1,5 тысячи человек, и 62% респондентов выразили желание провести отпуск в этом регионе. Интересно, что 53% опрошенных никогда не посещали Дальний Восток, но стремятся туда попасть, а только 9% хотят вернуться туда повторно.
Главным магнитом для потенциальных туристов выступает уникальная природа и фауна Дальнего Востока. Большинство из тех, кто планирует поездку, мечтают о рыбалке, охоте или отдыхе с пользой для здоровья. Однако культурные и спортивные мероприятия интересуют лишь малую часть — менее 10% респондентов.
Тем не менее, у Дальнего Востока есть и противники — 25% опрошенных категорически не хотят туда ехать. Причины такого отношения не уточняются, однако ясно, что регион вызывает у некоторых россиян не самый позитивный отклик.
Да́льний Восто́к — географический, геополитический и историко-культурный регион, включающий Северо-Восточную, Восточную и Юго-Восточную Азию. Составная часть геополитического понятия «Азиатско-Тихоокеанский регион».
Восто́чный экономи́ческий фо́рум ВЭФ — международный форум, ежегодно проводящийся во Владивостоке с целью стимулирования иностранных инвестиций на Дальний Восток России и развития экономического сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Также на мероприятии обсуждаются внутренние вопросы, касающиеся Дальнего Востока.
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