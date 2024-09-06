Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Что добавляют в плов для достижения идеальной текстуры и вкуса
Осенние цветочные хиты: топ самых эффектных растений для посадки в сентябре
Как лучше удалить сложные пятна с лакокрасочного покрытия машины
Учёные сделали кожу мышей прозрачной с помощью пищевого красителя
Как на Западе отреагировали на слова Путина об отказ Германии использовать "Северный поток"
Шакил О’Нил считает величайшим баскетболистом в истории Джордана
Дерматолог: для ухода за кожей осенью нужно использовать увлажняющие средства с богатым составом
Риелтор посоветовала не вносить никаких предоплат до заключения договора аренды
Рецепт рулетиков из баклажанов с пикантной начинкой

Больше половины россиян предпочли бы провести свой следующий отпуск на Дальнем Востоке

Более 60% россиян хотят провести отпуск на Дальнем Востоке
1:13
Туризм

Более 60% россиян готовы отправиться на отдых на Дальний Восток, несмотря на то, что большинство из них там никогда не были. Таковы результаты опроса, проведённого специально к Восточному экономическому форуму.

Более 60% россиян хотят провести отпуск на Дальнем Востоке
Фото: commons.wikimedia.org by Alexxx1979, CC BY-SA 4.0

Опрос охватил 1,5 тысячи человек, и 62% респондентов выразили желание провести отпуск в этом регионе. Интересно, что 53% опрошенных никогда не посещали Дальний Восток, но стремятся туда попасть, а только 9% хотят вернуться туда повторно.

Главным магнитом для потенциальных туристов выступает уникальная природа и фауна Дальнего Востока. Большинство из тех, кто планирует поездку, мечтают о рыбалке, охоте или отдыхе с пользой для здоровья. Однако культурные и спортивные мероприятия интересуют лишь малую часть — менее 10% респондентов.

Тем не менее, у Дальнего Востока есть и противники — 25% опрошенных категорически не хотят туда ехать. Причины такого отношения не уточняются, однако ясно, что регион вызывает у некоторых россиян не самый позитивный отклик.

Уточнения

Да́льний Восто́к — географический, геополитический и историко-культурный регион, включающий Северо-Восточную, Восточную и Юго-Восточную Азию. Составная часть геополитического понятия «Азиатско-Тихоокеанский регион».

Восто́чный экономи́ческий фо́рум ВЭФ — международный форум, ежегодно проводящийся во Владивостоке с целью стимулирования иностранных инвестиций на Дальний Восток России и развития экономического сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Также на мероприятии обсуждаются внутренние вопросы, касающиеся Дальнего Востока.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Русские демоны скорости. Самолёты МиГ-31БМ станут настоящими убийцами американских F-16 на Украине

Западные СМИ уже прозвали МиГ-31 "настоящим демоном скорости". Аналитики сходятся во мнении, что именно этот истребитель станет главной угрозой для американских F-16.

Самолёты МиГ-31БМ начинают охоту за американскими F-16 на Украине
В России разработали двухвинтовые соосные дроны "Прыгун-1"
Созданы дроны уникальной конструкции, которыми выстреливают из специальной трубы
Белые стены — прошлый век: дизайнеры назвали новый тренд
Закуска из баклажанов "как грибы": по вкусу её практически не отличишь от маринованных лесных грибочков
Военно-полевая почта всегда приближала солдата и офицера к дому Сергей Лебедев В Полтаве уничтожено всё руководство дальнего радиолокационного обнаружения Швеции Дмитрий Плотников Ракетный удар по Полтаве: какие выводы сделает Зеленский после массовых смертей своих военных Андрей Николаев
Турция заменит систему "всё включено" на комбинированные форматы отдыха с экскурсиями и ужинами в городе
"Леруа Мерлен" переименовывается и отказывается от французских брендов
Верните фарам блеск за 5 минут: простой лайфхак для автовладельцев
Верните фарам блеск за 5 минут: простой лайфхак для автовладельцев
Последние материалы
Как лучше удалить сложные пятна с лакокрасочного покрытия машины
Учёные сделали кожу мышей прозрачной с помощью пищевого красителя
Более 60% россиян хотят провести отпуск на Дальнем Востоке
Как на Западе отреагировали на слова Путина об отказ Германии использовать "Северный поток"
Шакил О’Нил считает величайшим баскетболистом в истории Джордана
Дерматолог: для ухода за кожей осенью нужно использовать увлажняющие средства с богатым составом
Риелтор посоветовала не вносить никаких предоплат до заключения договора аренды
Рецепт рулетиков из баклажанов с пикантной начинкой
Кто выиграет в матче: Россия — Таиланд?
Аэропорт в Нижнеангарске будут модернизировать для повышения туристической доступности региона
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.