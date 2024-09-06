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Стоимость недельного тура в Гоа в декабре начинается от 197 тысяч рублей

Туроператоры сообщили стоимость туров в Гоа на Новый год
1:15
Туризм

В октябре туроператоры прогнозируют рост интереса к путешествиям в Гоа. В дополнение к регулярным рейсам "Аэрофлота" из Москвы и Екатеринбурга, которые стартуют в начале месяца, этой зимой туда также будут организованы чартерные перелёты, сообщает АТОР.

Туроператоры сообщили стоимость туров в Гоа на Новый год
Фото: commons.wikimedia.org by Rupeshsarkar, CC BY-SA 4.0

По данным экспертов, стоимость путёвок в Гоа в декабре варьируется в зависимости от продолжительности и уровня отелей. Например, недельный отдых для двоих с вылетом из Москвы и проживанием в 4-звёздочном отеле обойдётся в 197,1 тыс. рублей с завтраками. Если выбрать пакет "всё включено", цена увеличится до 334,7 тыс. рублей.

В турагентстве FUN&SUN аналогичная путёвка на 8 ночей в четырехзвёздочный отель стоит от 208 тыс. рублей, а с планом питания "всё включено" — от 290 тыс. рублей.

Путёвка от компании Space Travel в 5-звёздочный отель на 10 ночей будет стоить от 274 тыс. рублей, а для тех, кто предпочитает "всё включено", стоимость стартует с отметки в 350 тыс. рублей.

Уточнения

Го́а (Гоа́; хинди गोआ, порт. Goa) — штат на юго-западе Индии, самый маленький среди штатов по площади и 26-й (из 29) по населённости. Бывшая португальская колония на полуострове Индостан. Население — 3,1 млн человек (26-е место среди штатов; оценка 2017 года). Столица — Панаджи. Крупнейший город — Васко-да-Гама.

И́ндия (хинди भारत, англ. India), официальное название — Респу́блика И́ндия (хинди भारत गणराज्य Bhārat Gaṇarājya, англ. Republic of India) — независимое государство в Южной Азии. Население на начало 2023 года составило 1,41 миллиарда человек, территория — 3 287 263 км², по обоим этим показателям является крупнейшей страной Южной Азии.

"Всё включено́" (англ. all inclusive) — комплекс услуг, который предоставляют в отелях. Он подразумевает бесплатное предоставление питания, напитков (часто локальных) и других видов услуг одновременно с проживанием в отеле.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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