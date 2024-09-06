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Омбудсмены двух стран объединили усилия для создания памятки, которая защитит туристов от юридических рисков и медицинских проблем в Турции

В Турции разработают памятку для российских путешественников
1:09
Туризм

Омбудсмены России и Турции объединяют усилия для повышения правовой грамотности туристов. Как сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, российские туристы в Турции сталкиваются с множеством проблем, начиная с вопросов медицинской страховки и заканчивая юридическими трудностями.

В Турции разработают памятку для российских путешественников
Фото: web.archive.org by wull_how, CC BY 3.0

Чтобы защитить права граждан и избежать негативных ситуаций, разрабатывается специальная памятка. Этот документ будет распространяться через социальные сети и туристические компании, чтобы как можно больше отдыхающих были осведомлены о своих правах и обязанностях за рубежом.

Москалькова подчеркнула, что основной целью памятки является предотвращение правонарушений и помощь россиянам в решении сложных ситуаций. Взаимодействие омбудсменов двух стран позволит выработать эффективные меры для предупреждения и урегулирования возможных проблем, с которыми сталкиваются туристы. Документ будет содержать практические советы и юридические рекомендации, что позволит людям чувствовать себя более защищенными на отдыхе.

Уточнения

Ту́рция — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %). Население — 85,2 млн чел. (2023), площадь территории — 783 562 км² (занимает 19-е место в мире по численности населения и 36-е по территории). Унитарное государство. Государственный язык — турецкий.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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