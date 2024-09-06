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Новые правила для иностранных мигрантов в Турции: отпечатки пальцев будут обязательны, но российских туристов они не затронут

Турецкий проект по снятию отпечатков пальцев не затронет туристов из России
1:21
Туризм

Проект по снятию отпечатков пальцев у иностранных граждан, въезжающих в Турцию, не затронет российских туристов. Об этом сообщил турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин.

Турецкий проект по снятию отпечатков пальцев не затронет туристов из России
Фото: commons.wikimedia.org by Mstyslav Chernov, CC BY-SA 3.0

По его мнению, новые меры направлены на повышение безопасности, учитывая текущую ситуацию с мигрантами. В Турции проживает большое количество мигрантов, и нестабильная политическая и климатическая обстановка в регионе только усиливает этот поток. Сирийская война, афганский кризис, ситуация в Газе — все эти события способствуют увеличению числа приезжих. Турция является транзитной страной для многих беженцев, что создает сложности в управлении миграционным потоком, сообщает РИА Новости.

Эрчин подчеркнул, что такие меры необходимы для обеспечения безопасности в стране, особенно в свете борьбы с террористическими угрозами. Важно отметить, что некоторые преступники бежали через Турцию в другие страны, что также стало одной из причин введения этой инициативы.

Однако для российских туристов эти нововведения не создадут неудобств. Россия и Турция поддерживают хорошие дипломатические и экономические отношения, а российские туристы играют важную роль в экономике страны.

Уточнения

Ту́рция — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %). Население — 85,2 млн чел. (2023), площадь территории — 783 562 км² (занимает 19-е место в мире по численности населения и 36-е по территории). Унитарное государство. Государственный язык — турецкий.

Дактилоскопи́я (от греч. δάκτυλος — палец и σκοπέω — смотрю, наблюдаю) — способ опознания (идентификации) человека по следам пальцев рук (в том числе ладоней рук), основанный на неповторимости рисунка папиллярных линий кожи.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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