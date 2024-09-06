Британские туристы угрожают бойкотировать Италию из-за резкого повышения туристического налога до 25 евро за ночь

Иностранные туристы угрожают бойкотировать Италию из-за повышения налога

1:22 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Италии обсуждается значительное повышение туристического налога, которое уже вызвало недовольство среди иностранных путешественников, особенно британцев.

Фото: www.flickr.com by Дэйв Келлам из Монреаля, Канада, CC BY 2.0

В настоящее время налог на туризм варьируется от 1 до 5 евро за ночь в зависимости от города и стоимости проживания. Однако новый законопроект предполагает увеличение суммы до 25 евро за ночь для номеров с высокой стоимостью. Это нововведение может значительно увеличить расходы на отдых в Италии и уже спровоцировало негативную реакцию со стороны туристов, сообщает издание Birmingham Mail.

Многие путешественники заявили, что рассматривают возможность бойкота страны из-за увеличения налогов. Например, некоторые британские туристы отметили, что будут выбирать другие европейские направления, где сборы ниже или вовсе отсутствуют. Один из туристов сравнил Италию с Великобританией, заявив, что в Сомерсете (Великобритания) есть прекрасные пляжи и природа без дополнительных сборов.

В свою очередь, директор итальянской ассоциации отелей Confindustria Alberghi Барбара Касилло предупредила, что такие действия могут нанести ущерб туристической привлекательности страны, отпугивая иностранных гостей.

Уточнения

Ита́лия — государство в Южной Европе, в центре Средиземноморья. Входит в Европейский союз и НАТО с момента их создания, является третьей по величине экономикой еврозоны. Граничит с Францией на северо-западе (протяжённость границы — 488 км), Швейцарией (740 км) и Австрией (430 км) — на севере, Словенией — на северо-востоке (232 км).



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