Эксперт раскрыла три главные ошибки с мобильными устройствами в аэропорту

Эксперт объяснила, почему нельзя подключаться к Wi-Fi в аэропорту

1:49 Your browser does not support the audio element. Туризм

Эксперт по безопасности Кэролин Пирсон, в интервью для британской газеты The Sun, поделилась важными рекомендациями о том, как защитить мобильные устройства в аэропорту.

Фото: www.flickr.com by Web Summit, CC BY 2.0

Она напомнила, что в условиях повышенной суеты, особенно в период праздников, легко забыть о цифровой безопасности. Кэролин выделила три главных правила, которые туристы должны строго соблюдать, чтобы не стать жертвами мошенников.

Во-первых, никогда не подключайтесь к общественным Wi-Fi сетям в аэропортах. По словам эксперта, преступники часто создают поддельные точки доступа, замаскированные под официальные сети. При подключении к ним вы можете случайно передать свои личные данные, включая банковские реквизиты. Лучше всего скачать все нужные развлекательные программы или приложения заранее.

Во-вторых, не сканируйте случайные QR-коды. Мошенники могут подменить их, перенаправив вас на фишинговые сайты, которые собирают личную информацию или деньги. По словам Кэролин, такие коды могут оказаться ловушкой, поэтому будьте особенно внимательны.

Третье важное правило — использование RFID-кошельков. Эти специальные кошельки блокируют возможность преступникам считывать данные с банковских карт через беспроводные устройства.

Кроме того, эксперт отметила, что важно быть осторожным и в отелях. Публичное оглашение номера комнаты может быть опасным. Злоумышленники могут воспользоваться этой информацией для подложных звонков, выдавая себя за сотрудников отеля, чтобы проникнуть в номер.

Если у вас есть сомнения в безопасности, стоит просить записывать номер комнаты, а не произносить его вслух, и при необходимости заменить номер.

Уточнения

Смартфо́н (англ. smartphone — умный телефон) — мобильный телефон (современный — как правило, с сенсорным экраном), дополненный функциональностью умного устройства, фактически всегда оснащён камерой, и также фронтальной камерой, предназначенной для осуществления видеозвонков, видеоконференций и фотографирования селфи.



Wi-Fi — технология беспроводной локальной сети с устройствами на основе стандартов IEEE 802.11. Логотип Wi-Fi является торговой маркой Wi-Fi Alliance.



Аэропо́рт (через фр. aéroport, от др.-греч. ἀέρ — «воздух» и лат. portus — «гавань, место посадки, пристань») — комплекс сооружений, предназначенный для приёма, отправки, базирования воздушных судов и обслуживания воздушных перевозок, имеющий для этих целей аэродром, аэровокзал (в крупных аэропортах нередко несколько аэровокзалов), один или несколько грузовых терминалов и другие наземные сооружения и необходимое оборудование.



Моше́нничество или афери́зм, — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием.

