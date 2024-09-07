Лучшие сувениры из Хабаровского края: деликатесы, амулеты и национальные изделия

Что привезти из Хабаровска: оригинальные сувениры и деликатесы

1:30 Your browser does not support the audio element. Туризм

Ваше путешествие на Шантары начнется и завершится в Хабаровске, где можно найти широкий ассортимент сувениров. Помимо знаменитых морепродуктов, таких как рыба и красная икра, регион предлагает множество уникальных товаров.

Фото: commons.wikimedia.org by Витюгова Женя, CC BY-SA 4.0

На сувенирных полках можно найти изделия ручной работы, амулеты и обереги, национальную одежду и украшения, а также деликатесы Охотского моря и тайги. Например, нанайские тапочки, традиционная обувь коренного народа региона, сделанные из оленьей кожи, или уникальные амулеты, украшенные изображениями тотемных животных.

Также популярны сувениры с копиями древних петроглифов, обнаруженных в селе Сикачи-Алян. Для любителей игр в Хабаровском крае выпущены настольные игры "Родина китов и самолетов" и "Природа и заповедные территории", которые увлекательно знакомят с историей и природой региона.

Без рыбы и морепродуктов уехать из Хабаровского края просто невозможно. Для транспортировки подойдут копченая, слабосоленая или вяленая рыба. На Центральном рынке и в специализированных магазинах можно найти широкий ассортимент горбуши, кету, нерки и крабов. Из тайги стоит привезти лимонник, кедровые орехи и таежные травы, а для любителей необычного — соленый папоротник, который станет экзотическим дополнением к вашему столу.

Уточнения

Хаба́ровск — город (с 1880 года) в России, административный центр Хабаровского края.

Один из крупнейших политических, образовательных и культурных центров Дальнего Востока России. Крупнейший город Дальнего Востока с населением 615 570 чел. (2024), двадцать третий по численности населения город России.

Расположен в центре пересечения международных железнодорожных и воздушных транспортных путей на правом берегу Амурской протоки и реки Амур на Среднеамурской низменности, вблизи границы с Китаем (теплоходом от речного вокзала до ближайшего китайского населённого пункта Фуюань около 65 км).

