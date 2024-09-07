Лучшие сувениры из Хабаровского края: деликатесы, амулеты и национальные изделия

Ваше путешествие на Шантары начнется и завершится в Хабаровске, где можно найти широкий ассортимент сувениров. Помимо знаменитых морепродуктов, таких как рыба и красная икра, регион предлагает множество уникальных товаров.
На сувенирных полках можно найти изделия ручной работы, амулеты и обереги, национальную одежду и украшения, а также деликатесы Охотского моря и тайги. Например, нанайские тапочки, традиционная обувь коренного народа региона, сделанные из оленьей кожи, или уникальные амулеты, украшенные изображениями тотемных животных.
Также популярны сувениры с копиями древних петроглифов, обнаруженных в селе Сикачи-Алян. Для любителей игр в Хабаровском крае выпущены настольные игры "Родина китов и самолетов" и "Природа и заповедные территории", которые увлекательно знакомят с историей и природой региона.
Без рыбы и морепродуктов уехать из Хабаровского края просто невозможно. Для транспортировки подойдут копченая, слабосоленая или вяленая рыба. На Центральном рынке и в специализированных магазинах можно найти широкий ассортимент горбуши, кету, нерки и крабов. Из тайги стоит привезти лимонник, кедровые орехи и таежные травы, а для любителей необычного — соленый папоротник, который станет экзотическим дополнением к вашему столу.
Хаба́ровск — город (с 1880 года) в России, административный центр Хабаровского края.
Один из крупнейших политических, образовательных и культурных центров Дальнего Востока России. Крупнейший город Дальнего Востока с населением 615 570 чел. (2024), двадцать третий по численности населения город России.
Расположен в центре пересечения международных железнодорожных и воздушных транспортных путей на правом берегу Амурской протоки и реки Амур на Среднеамурской низменности, вблизи границы с Китаем (теплоходом от речного вокзала до ближайшего китайского населённого пункта Фуюань около 65 км).
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