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Греция ограничивает строительство отелей на Санторини для сохранения природного ландшафта

Греция вводит ограничения на строительство отелей на Санторини для борьбы с избыточным туризмом
1:29
Туризм

Популярная среди россиян Греция начинает борьбу с избыточным туризмом, вводя ограничения на отели. Власти страны инициировали законопроект, согласно которому в известной местности кальдеры Санторини будет запрещено новое строительство гостиниц, чтобы минимизировать воздействие туризма.

Греция вводит ограничения на строительство отелей на Санторини для борьбы с избыточным туризмом
Фото: flickr.com by Harvey Barrison, CC BY-SA 2.0

Как информирует греческая пресса, Министерство окружающей среды представило инициативу, подразумевающую введение жестких мер по ограничению строительства отелей и развлекательных объектов на острове. Законопроект сейчас обсуждается общественностью и направлен на прекращение новых строительных работ, включая новые гостиницы и расширения существующих зданий, а также бассейнов.

Цель этой меры — предотвратить создание инфраструктуры, способной изменить природную красоту острова, в рамках усилий местных властей по сохранению традиционного ландшафта. Мэр Санторини, Никос Зорзос, подчеркивает, что остров "предназначен исключительно для туристов", призывая правительство остановить любые виды гостиничного строительства.

Сейчас на Санторини проживает 25 000 жителей, однако в 2023 году остров посетило 3,2 миллиона туристов, что создает проблемы с водой и электричеством. Местные жители также отмечают, что туристы наносят серьезный урон экосистеме острова.

Уточнения

Ти́ра (Фера Фира́, греч. Θήρα), также Сантори́н (Санторини, Σαντορίνη) — вулканический остров в Эгейском море, входит в архипелаг Киклады. Площадь острова составляет 76,194 км², протяжённость береговой линии — 66 км, наивысшая точка — гора Про­фи­тис-Или­ас (Айос-Илиас, 566 м) в юго-восточной части острова.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
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