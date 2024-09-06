Как сэкономить на отдыхе во Вьетнаме: отели подняли цены, но предлагают выгодные акции

Туроператоры рассказали о ценах на отдых во Вьетнаме в Новый год

1:11 Your browser does not support the audio element. Туризм

В зимнем сезоне отели на популярных вьетнамских курортах подняли цены на проживание на 10-20%. Тем не менее, туристы могут сэкономить, участвуя в акциях раннего бронирования, что позволяет снизить стоимость до 30%.

Фото: commons.wikimedia.org by Bùi Thụy Đào Nguyên, CC BY-SA 3.0

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), отели также предлагают дополнительные бонусы, такие как бесплатные улучшения номеров или другие приятные услуги, чтобы стимулировать ранние заказы.

Туроператоры уже начали предлагать различные варианты туров во Вьетнам на новогодние праздники. Например, семидневный отдых для двоих в пятизвездочном отеле по системе "всё включено" обойдется в 203,9 тыс. рублей. Однако, это цена без учета перелета. Если добавить перелёт из Москвы, стоимость аналогичного тура возрастает до 364 тыс. рублей.

Для тех, кто хочет более роскошного отдыха, туры с проживанием в пятизвёздочных отелях по системе "ультра всё включено" начинаются от 618 тыс. рублей за двоих.

Уточнения

Вьетна́м — государство в Юго-Восточной Азии на полуострове Индокитай. На западе граничит с Лаосом и Камбоджей, на севере — с Китаем, с востока и юга омывается Южно-Китайским морем. Столица — Ханой; крупнейший город — Хошимин. Большинство населения составляют вьеты, что отражено и в названии государства.



Новый год — главный календарный праздник, наступающий в момент перехода с последнего дня текущего года в первый день следующего года. Отмечается многими государствами и их гражданами в соответствии с принятыми традициями.

