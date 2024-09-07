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Открывая культурные и природные сокровища Якутии

Путешествие в сердце вечной мерзлоты: топ-10 достопримечательностей Якутии
3:04
Туризм

Якутия, также известная как Республика Саха, является крупнейшим регионом России, поражающим путешественников своей суровой, но невероятно красивой природой. Этот огромный северный край, занимающий целую треть территории страны, предлагает гостям массу интересных мест, которые стоит обязательно увидеть своими глазами.

Путешествие в сердце вечной мерзлоты: топ-10 достопримечательностей Якутии
Фото: commons.wikimedia.org by LxAndrew, CC BY-SA 4.0

Природные чудеса Якутии

Одной из главных достопримечательностей Якутии являются её величественные ландшафты. Здесь можно найти множество поразительных природных объектов, таких как ледники, вечная мерзлота, горные хребты, таежные леса и бескрайние тундры.

Особого внимания заслуживают Ленские столбы — уникальные скальные образования вдоль реки Лена, напоминающие древние каменные великаны. Этот природный парк, признанный объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, манит туристов своей первозданной красотой.

Другая знаменитая достопримечательность Якутии — Кембрийские вулканические трубки, расположенные неподалеку от Мирного. Эти удивительные конусообразные образования, состоящие из древнейших пород, являются одними из самых необычных геологических достопримечательностей России.

Культурное наследие народов Якутии

Якутия также известна своим богатым культурным наследием, которое бережно хранят и преумножают коренные народы республики — якуты, эвенки, эвены и другие. Посетители имеют возможность окунуться в их самобытный мир, познакомившись с национальными традициями, ремеслами и фольклором.

Одним из центров сохранения культуры народов Якутии является музей-заповедник "Ленские столбы", где можно увидеть традиционные жилища, предметы быта, узнать об уникальных верованиях и обрядах. Кроме того, туристы с большим интересом посещают этнографические комплексы в Якутске и Оймяконе.

Необычные природные явления Якутии

Помимо величественных ландшафтов и культурных сокровищ, Якутия известна и своими необычными природными феноменами, привлекающими сюда множество любознательных путешественников.

Так, одной из главных "визитных карточек" региона является Полюс холода Оймякона — место, где были зафиксированы самые низкие температуры в Северном полушарии. Здесь туристы могут почувствовать на себе всю мощь арктических морозов.

Ещё одно уникальное явление Якутии — так называемые "алмазные" озёра, отличающиеся фантастическими оттенками голубого и зеленого цвета. Эти водоемы, образованные активностью вечной мерзлоты, поражают своей неземной красотой.

Таким образом, Якутия предстает перед путешественниками как поистине удивительный и незабываемый край, где сосредоточено множество природных чудес, культурных традиций и атмосферных достопримечательностей, которые стоит увидеть своими глазами.

Уточнения

Яку́тия официально — Республика Саха́ или Республика Саха́ (Яку́тия) (аббревиатура РС(Я)) (якут. Саха Өрөспүүбүлүкэтэ, Саха Сирэ — «земля якутов», аббревиатура СӨ) — субъект Российской Федерации, республика в её составе. Является крупнейшим по площади регионом страны, а также самой большой административно-территориальной единицей в мире. По размеру территории Якутия превосходит Аргентину — восьмое государство в мире по площади, а также почти вдвое (в 1,99 раза) превышает площадь Монголии. Население республики — 1 001 664 человек, что делает плотность населения в ней одной из самых низких в России (меньшую плотность имеют только Чукотский и Ненецкий автономные округа и Магаданская область). Является также одним из самых суровых мест в мире в климатическом отношении: здесь расположен полюс холода Северного полушария.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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