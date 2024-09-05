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Швеция объявила об отмене налога на авиаперелёты с июля 2025 года, признав его неэффективность в борьбе с изменением климата

Швеция отменит налог на авиаперелёты для туристов с 1 июля 2025 года
1:06
Туризм

С 1 июля 2025 года Швеция планирует отменить налог на авиаперелёты для туристов. Это решение приняли после того, как местные власти пришли к выводу, что налог не оказывает существенного влияния на снижение вреда для окружающей среды, хотя именно с этой целью он был введён в 2018 году.

Швеция отменит налог на авиаперелёты для туристов с 1 июля 2025 года
Фото: flickr.com by Kiefer, CC BY-SA 2.0

Изначально предполагалось, что с введением авиационного налога спрос на перелёты снизится, что поможет сократить выбросы углекислого газа и уменьшить влияние авиации на изменение климата. Однако спустя несколько лет стало очевидно, что налог не дал ожидаемых экологических результатов, и его сохранение лишь снижает конкурентоспособность экономики Швеции, сообщает Express.co.uk

На сегодняшний день с пассажиров взимается налог в размере от 76 до 504 шведских крон (что эквивалентно 656-4349 рублей), в зависимости от того, куда направляется рейс.

Уточнения

Авиаперево́зки (воздушные перевозки) — способ транспортировки грузов и перевозки пассажиров при помощи воздушных судов.

Шве́ция — государство в Северной Европе на Скандинавском полуострове. Территория составляет 447 435 км², население превышает 10,5 миллиона человек — по этим показателям Швеция является крупнейшим скандинавским государством. Среди государств Европы занимает 5-е место по территории. Столица — Стокгольм.

Эколо́гия (от др.-греч. οἶκος — жилище (дом), местопребывание и λόγος — учение) — естественная наука (раздел биологии) о взаимодействиях живых организмов между собой и с их средой обитания, об организации и функционировании биосистем различных уровней (популяции, сообщества, экосистемы).

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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