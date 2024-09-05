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В Шарм-эль-Шейхе акулы заставили туристов бояться заходить в море: закрыты несколько пляжей

В Шарм-эль-Шейхе закрывают пляжи из-за угрозы нападения акулы
0:47
Туризм

Несколько пляжей популярного курорта Шарм-эль-Шейх в Египте периодически закрывают из-за угрозы нападения акулы.

В Шарм-эль-Шейхе закрывают пляжи из-за угрозы нападения акулы
Фото: flickr.com by Steve Garner, CC BY 2.0

Жители трёх отелей опасаются заходить в воду, ведь на побережье была замечена длиннокрылая акула, которая обычно сопровождается полосатыми рыбами.

Ситуация обострилась после недавнего появления группы опасных рыб на пляже отеля Concorde. Несмотря на это, отель продолжает функционировать, хотя многие гости предпочитают избегать пляжа.

Кроме того, ранее поступили предупреждения о том, что акула была замечена в районе отелей Grand Oasis и Island View. Тем не менее, только пляж последнего из них был закрыт в целях безопасности, сообщает Telegram-канал Shot.

Уточнения

Шарм-эш-Шейх (араб. شرم الشيخ‎, также Шарм-эль-Шейх, до 1982 года — Офира (ивр. אופירה‎)) — город-курорт в Египте на южной оконечности Синайского полуострова на побережье Красного моря Египетской ривьеры. Один из районных центров губернаторства Южный Синай.

Еги́пет — трансконтинентальное государство, расположенное в Северной Африке и на Ближнем Востоке (Синайский полуостров). На северо-востоке граничит с Израилем и частично признанным государством Палестиной, на юге — с Суданом, на западе — с Ливией. 

Аку́лы (лат. Selachii) — надотряд хрящевых рыб (Chondrichthyes), относящийся к подклассу пластиножаберных (Elasmobranchii) и обладающий следующими отличительными особенностями: удлинённое тело более или менее торпедообразной формы, большой гетероцеркальный хвостовой плавник, обычно много острых зубов на каждой челюсти.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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