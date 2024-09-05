Как отдохнуть в Египте почти бесплатно: советы от опытного туриста

Египет может стать идеальным местом для бюджетного отдыха, несмотря на некоторые недостатки, о которых рассказал путешественник Александр Духов в интервью изданию АБН24.
По его словам, недельное пребывание в египетских отелях с тремя звёздами может обойтись всего в 19 тысяч рублей. Однако такой отдых подойдёт только тем, кто не слишком требователен к условиям проживания. В числе возможных проблем Духов упомянул периодическое отсутствие воды, громкую музыку по вечерам и не самую лучшую сантехнику. Тем не менее, всё это можно вытерпеть ради экономии и даже решить некоторые вопросы, например, попросить заменить номер в случае поломки сантехники.
Среди плюсов такого отдыха Духов отметил наличие небольшой, но уютной территории отелей, а также хорошую уборку номеров. Он добавил, что самостоятельный поиск туров и использование местных приложений для экономии, например, на такси, помогут ещё больше сократить расходы на поездку.
Еги́пет — трансконтинентальное государство, расположенное в Северной Африке и на Ближнем Востоке (Синайский полуостров). На северо-востоке граничит с Израилем и частично признанным государством Палестиной, на юге — с Суданом, на западе — с Ливией.
Тури́зм (туристи́ческие пое́здки) (от фр. tour; англ. turn) — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства.
Западные СМИ уже прозвали МиГ-31 "настоящим демоном скорости". Аналитики сходятся во мнении, что именно этот истребитель станет главной угрозой для американских F-16.