Как отдохнуть в Египте почти бесплатно: советы от опытного туриста

Турист рассказал, как отдохнуть в Египте за 19 тысяч рублей

1:07 Your browser does not support the audio element. Туризм

Египет может стать идеальным местом для бюджетного отдыха, несмотря на некоторые недостатки, о которых рассказал путешественник Александр Духов в интервью изданию АБН24.

Фото: commons.wikimedia.org by Kroschka Ru, PDM

По его словам, недельное пребывание в египетских отелях с тремя звёздами может обойтись всего в 19 тысяч рублей. Однако такой отдых подойдёт только тем, кто не слишком требователен к условиям проживания. В числе возможных проблем Духов упомянул периодическое отсутствие воды, громкую музыку по вечерам и не самую лучшую сантехнику. Тем не менее, всё это можно вытерпеть ради экономии и даже решить некоторые вопросы, например, попросить заменить номер в случае поломки сантехники.

Среди плюсов такого отдыха Духов отметил наличие небольшой, но уютной территории отелей, а также хорошую уборку номеров. Он добавил, что самостоятельный поиск туров и использование местных приложений для экономии, например, на такси, помогут ещё больше сократить расходы на поездку.

Уточнения

Еги́пет — трансконтинентальное государство, расположенное в Северной Африке и на Ближнем Востоке (Синайский полуостров). На северо-востоке граничит с Израилем и частично признанным государством Палестиной, на юге — с Суданом, на западе — с Ливией.



Тури́зм (туристи́ческие пое́здки) (от фр. tour; англ. turn) — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства.

