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Создание 120 км экотроп на Дальнем Востоке в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства»

На Дальнем Востоке построят 120 километров экотроп для туристов
1:12
Туризм

На Дальнем Востоке будет обустроено почти 120 километров экотроп для туристов. Правительственная комиссия, работающая над социально-экономическим развитием региона, одобрила 18 проектов по созданию туристических маршрутов в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

В ходе конкурса было подано 60 заявок на общую сумму 3,93 миллиарда рублей, и проекты были отобраны по более чем 40 критериям, включая соответствие земельного использования и наличие удобной инфраструктуры. Семь проектов будут реализованы в девяти субъектах ДФО.

Например, в Бурятии к 2026 году появятся две новые тропы, одна из которых приведет к "Плато Чингисхана", а в Улан-Удэ запланирована реконструкция "Тропы здоровья" протяженностью 17 километров. В Чукотке создадут 3300-метровую тропу в районе горнолыжного комплекса. Забайкалье и Приморье также обзаведутся новыми маршрутами, что поспособствует увеличению туристического потока и улучшению инфраструктуры.

Уточнения

Экологическая тропа (учебно-туристическая тропа) — обустроенные и особо охраняемые прогулочно-познавательные маршруты, создаваемые с целью экологического просвещения населения через установленные по маршруту информационные стенды.
Обычно тропы прокладывают по зонам организованного туризма, национальных парков, ландшафтным заказникам.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
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