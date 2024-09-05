Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как сохранить дружбу в поездке: три важных совета для совместного путешествия
Водители рискуют лишиться прав за повреждение зданий
Риелтор посоветовала провести генеральную уборку перед продажей квартиры
Введение НДС для компаний на УСН изменит бизнес-среду
Новый вариант завтрака: оладьи с колбасно-сырной начинкой
Российские учёные создали инструмент для изучения прошлого нашей планеты
Мыши, держитесь подальше! Лучшая защита для ваших грядок — этот незаменимый овощ
Автоэксперт Погуляев рассказал, как избежать быстрого износа шин
ХК "Модо" попросил болельщиков собрать деньги на трансфер игрока

Во сколько обойдётся отдых в Сочи для семьи с ребёнком

Сколько стоит отдохнуть в Сочи с семьёй
1:57
Туризм

Петербург2 выяснил, сколько стоит отдых в Сочи и окрестностях.

Сколько стоит отдохнуть в Сочи с семьёй
Фото: air.timetech.pro by Евгений Лодянов, CC BY-SA 4.0

Начнём с авиабилетов. В мае и начале сезона перелёт из Санкт-Петербурга в Сочи обходился во столько же или даже дороже, чем в конце августа, когда цены снижались до 5-9 тысяч рублей в зависимости от авиакомпании. Были предложения и за 3,5 тысячи. Но обратные билеты в Петербург стоили в среднем 15 тысяч рублей. Важно приезжать в аэропорт заранее из-за больших очередей.

Проживание в Дагомысе (недалеко от Сочи) стоит около 72 тысяч рублей на 14 дней для семьи с ребёнком. Более доступный вариант — аренда жилья у местных жителей. Также взимается курортный сбор — 50 рублей в день на взрослого.

Цены на продукты в магазинах Сочи не отличаются от питерских, но с бюджетной едой сложнее. Шаурма стоит от 350 рублей, сувлаки — от 400. Обед в столовых на набережной может обойтись в 500 рублей. Цены на кофе аналогичны питерским — 200-300 рублей за чашку, пиво стоит около 250 рублей.

На пляже аренда зонта обойдётся в 700 рублей, шезлонга — в 350 рублей, а в VIP-зоне эти цены выше. Деревянное бунгало стоит 4000 рублей за день, аренда качелей — 2000 рублей или 300 рублей в час. Бесплатные туалеты есть, но душ стоит 200 рублей.

Развлечения подразумевают морские прогулки и экскурсии. Поездка на яхте стоит около 2000 рублей с человека, джипинг в горы — около 1800 рублей.

Общий бюджет на отдых с семьёй в Сочи составит минимум 250 тысяч рублей.

Уточнения

Авиакомпания — организация, производящая пассажирские и грузовые воздушные перевозки, авиационные работы.
 

Сувла́ки — небольшие шашлыки на деревянных шпажках, типичные для греческой кухни.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Что делать, если сзади поджимает водитель: советы от ГАИ

За рулём важно сохранять спокойствие и трезво оценивать ситуацию, но это может быть непросто, особенно если сзади кто-то едет вплотную, а возможности пропустить такого водителя нет.

Что делать, если за вами едет слишком близко
Почему заправка АИ-95 бессмысленна, если двигатель рассчитан на АИ-92
Автолюбители теряют деньги, выбирая АИ-95 вместо АИ-92
Топ-3 самых милых кошачьих пород
Русские демоны скорости. Самолёты МиГ-31БМ станут настоящими убийцами американских F-16 на Украине
Чем опасны для здоровья вентилятор и кондиционер Сергей Лебедев Самолёты МиГ-31БМ начинают охоту за американскими F-16 на Украине Дмитрий Плотников Ракетный удар по Полтаве: какие выводы сделает Зеленский после массовых смертей своих военных Андрей Николаев
Новая ФАБ-3000М54 с УМПК после испытаний готова разносить позиции боевиков ВСУ
Закуска из баклажанов "как грибы": по вкусу её практически не отличишь от маринованных лесных грибочков
Узнайте, почему опытные огородники выбирают фацелию вместо горчицы
Узнайте, почему опытные огородники выбирают фацелию вместо горчицы
Последние материалы
Как сохранить дружбу в поездке: три важных совета для совместного путешествия
Водители рискуют лишиться прав за повреждение зданий
Риелтор посоветовала провести генеральную уборку перед продажей квартиры
Сколько стоит отдохнуть в Сочи с семьёй
Введение НДС для компаний на УСН изменит бизнес-среду
Новый вариант завтрака: оладьи с колбасно-сырной начинкой
Российские учёные создали инструмент для изучения прошлого нашей планеты
Мыши, держитесь подальше! Лучшая защита для ваших грядок — этот незаменимый овощ
Автоэксперт Погуляев рассказал, как избежать быстрого износа шин
ХК "Модо" попросил болельщиков собрать деньги на трансфер игрока
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.