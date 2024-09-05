Во сколько обойдётся отдых в Сочи для семьи с ребёнком

Сколько стоит отдохнуть в Сочи с семьёй

1:57 Your browser does not support the audio element. Туризм

Петербург2 выяснил, сколько стоит отдых в Сочи и окрестностях.

Фото: air.timetech.pro by Евгений Лодянов, CC BY-SA 4.0

Начнём с авиабилетов. В мае и начале сезона перелёт из Санкт-Петербурга в Сочи обходился во столько же или даже дороже, чем в конце августа, когда цены снижались до 5-9 тысяч рублей в зависимости от авиакомпании. Были предложения и за 3,5 тысячи. Но обратные билеты в Петербург стоили в среднем 15 тысяч рублей. Важно приезжать в аэропорт заранее из-за больших очередей.

Проживание в Дагомысе (недалеко от Сочи) стоит около 72 тысяч рублей на 14 дней для семьи с ребёнком. Более доступный вариант — аренда жилья у местных жителей. Также взимается курортный сбор — 50 рублей в день на взрослого.

Цены на продукты в магазинах Сочи не отличаются от питерских, но с бюджетной едой сложнее. Шаурма стоит от 350 рублей, сувлаки — от 400. Обед в столовых на набережной может обойтись в 500 рублей. Цены на кофе аналогичны питерским — 200-300 рублей за чашку, пиво стоит около 250 рублей.

На пляже аренда зонта обойдётся в 700 рублей, шезлонга — в 350 рублей, а в VIP-зоне эти цены выше. Деревянное бунгало стоит 4000 рублей за день, аренда качелей — 2000 рублей или 300 рублей в час. Бесплатные туалеты есть, но душ стоит 200 рублей.

Развлечения подразумевают морские прогулки и экскурсии. Поездка на яхте стоит около 2000 рублей с человека, джипинг в горы — около 1800 рублей.

Общий бюджет на отдых с семьёй в Сочи составит минимум 250 тысяч рублей.

Уточнения

Авиакомпания — организация, производящая пассажирские и грузовые воздушные перевозки, авиационные работы.





Сувла́ки — небольшие шашлыки на деревянных шпажках, типичные для греческой кухни.



