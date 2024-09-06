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Воры украли сейф с деньгами и паспортами у туристов на Пхукете

Туристов из России обокрали в отеле на Пхукете
1:02
Туризм

Российские туристы стали жертвами кражи в отеле на Пхукете (Таиланд), сообщает Туристер. Воры проникли в их бунгало на территории отеля Baan Vanida Garden Resort 3* и унесли сейф с деньгами и паспортами.

Туристов из России обокрали в отеле на Пхукете
Фото: Wikipedia by Новиков Евгений Александрович, CC BY-SA 4.0

Потерпевшие заметили пропажу еще 31 августа и обратились в полицию, предоставив запись с камер видеонаблюдения отеля, на которой видно, как преступник уходит с сейфом. Полицейские сообщили, что пытаются установить личность преступника, который уже был объектом жалоб, но задержать его пока не удаётся.

Отель отказался компенсировать ущерб, так как туристы организовали отдых самостоятельно. Компенсация была бы возможна, если бы они приобрели пакетный тур.

Теперь россияне решили привлечь внимание к своей ситуации, рассказав о ней в социальных сетях и СМИ.

В связи с утерей паспортов, туристы из России срочно оформляют свидетельства на возвращение, чтобы выехать из Таиланда.

Уточнения

Бу́нгало — одноэтажный дом для одной семьи, часто с плоской крышей и обширной верандой.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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