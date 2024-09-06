Консульство аннулировало визу за изменение брони отеля

Российский турист, получивший греческую визу, потерял её из-за того, что поменял забронированный отель на апартаменты. Он проинформировал консульство об этом, но это не спасло его от аннулирования визы, сообщает Tourdom.
Эксперты считают, что, скорее всего, турист изначально забронировал отель только для получения визы, а потом отменил бронь, не оплатив её.
Консульство, проверяя информацию, обнаружило, что бронь не оплачена, и аннулировало визу, посчитав действия туриста обманом.
Эксперты рекомендуют бронировать услуги и оформлять визы через проверенных турагентов, чтобы избежать подобных ситуаций.
Также греческие консульства в южных регионах России, считающиеся миграционно опасными, могут быть более строги в выдаче и аннулировании виз.
Тураге́нт — организация или индивидуальный предприниматель, занимающиеся продажей сформированных туроператором туров. Туристский агент приобретает туры у туристского оператора и реализует туристский продукт покупателю, либо выступает посредником между туристом и туроператором за комиссионное вознаграждение, предоставляемое туроператором.
Ко́нсульство — государственный орган внешних отношений государства, учреждённый на территории другого государства (с согласия последнего) для выполнения консульских функций на определённой территории (консульский округ).
Западные СМИ уже прозвали МиГ-31 "настоящим демоном скорости". Аналитики сходятся во мнении, что именно этот истребитель станет главной угрозой для американских F-16.