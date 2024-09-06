Консульство аннулировало визу за изменение брони отеля

Турист потерял греческую визу после замены отеля на апартаменты

0:51 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российский турист, получивший греческую визу, потерял её из-за того, что поменял забронированный отель на апартаменты. Он проинформировал консульство об этом, но это не спасло его от аннулирования визы, сообщает Tourdom.

Фото: unsplash.com by Клем Оноджегуо, CC0

Эксперты считают, что, скорее всего, турист изначально забронировал отель только для получения визы, а потом отменил бронь, не оплатив её.

Консульство, проверяя информацию, обнаружило, что бронь не оплачена, и аннулировало визу, посчитав действия туриста обманом.

Эксперты рекомендуют бронировать услуги и оформлять визы через проверенных турагентов, чтобы избежать подобных ситуаций.

Также греческие консульства в южных регионах России, считающиеся миграционно опасными, могут быть более строги в выдаче и аннулировании виз.

Уточнения

Тураге́нт — организация или индивидуальный предприниматель, занимающиеся продажей сформированных туроператором туров. Туристский агент приобретает туры у туристского оператора и реализует туристский продукт покупателю, либо выступает посредником между туристом и туроператором за комиссионное вознаграждение, предоставляемое туроператором.



Ко́нсульство — государственный орган внешних отношений государства, учреждённый на территории другого государства (с согласия последнего) для выполнения консульских функций на определённой территории (консульский округ).



