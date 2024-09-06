Где по-настоящему тёплое море? Топ-3 самых жарких морских курортов

Куда поехать, чтобы насладиться действительно теплым морем

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Мечтая об идеальном пляжном отдыхе, многие путешественники задаются вопросом — где же находится самое теплое море на планете? Ведь температура воды в разных морских акваториях может сильно различаться.

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Безусловным лидером в этом вопросе является Красное море. Расположенное между Африкой и Аравийским полуостровом, это море отличается крайне высокими температурами воды на протяжении всего года.

Среднегодовая температура поверхностных вод Красного моря составляет 22-28°C. А в летние месяцы она может достигать 30°C и выше! Это обусловлено его географическим положением в пределах сухих субтропических и тропических широт, а также относительно небольшой глубиной.

Так, в Северной части Красного моря, ближе к побережью Египта и Израиля, температура воды летом нередко превышает 32°C. Вода здесь прогревается настолько, что ощущается почти горячей. Отдыхающие могут наслаждаться комфортным купанием с мая по октябрь.

Вторым самым тёплым морем считается Персидский залив. Его средняя годовая температура варьируется от 24 до 29°C. Летом же поверхностные воды нередко прогреваются до 33-35°C, особенно в мелководных прибрежных зонах Ирана, Кувейта и Саудовской Аравии.

Замыкает тройку лидеров Средиземное море. Его средняя годовая температура немного ниже, чем у Красного и Персидского морей — 20-25°C. Но в летние месяцы вода в Средиземном море также сильно прогревается, достигая 28-30°C.

Таким образом, если вы мечтаете о купании в по-настоящему теплом море, Красное море — ваш лучший выбор. Здесь вас ждет комфортный пляжный отдых практически круглый год.

Уточнения

Мо́ре — часть Мирового океана, обособленная сушей или возвышениями подводного рельефа. Отличается от Мирового океана также гидрологическим, метеорологическим и климатическим режимами, что связано с их окраинным положением относительно океанов и замедлением водообмена из-за ограниченности связи с открытой частью.



Кра́сное мо́ре (араб. اَلْبَحرْ الأحمر‎, Al-Baḥr Al-Aḥmar; ивр. יַם סוּף‎,Yam Suf; тигринья ቀይሕ ባሕሪ, Кэйх-Бахри; сомал. Badda Cas, англ. Red Sea, фр. Mer Rouge), Чермное море — внутреннее море Индийского океана, расположенное между Аравийским полуостровом и Африкой в тектонической впадине.





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