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Владимир Путин согласился с преимуществами Малайзии, которые озвучил премьер-министр страны

Владимир Путин подтвердил, что в Малайзии есть прекрасные пляжи и тёплое море
0:56
Туризм

Владимир Путин сообщил, что посещал Малайзию. Кроме того, президент России подтвердил слова премьер-министра государства Анвара Ибрагима о том, что в стране есть чудесные пляжи и тёплое море. Об этом пишет агентство ТАСС.

Владимир Путин подтвердил, что в Малайзии есть прекрасные пляжи и тёплое море
Фото: pixabay.com by borges, PDM

Во время сессии Восточного экономического форума Анвар Ибрагим заявил, что в Малайзии есть "девственные джунгли, прекрасные пляжи, мягкий экваториальный климат". Он добавил, что в стране никогда не бывает зимы. Поэтому в море можно купаться на протяжении всего года. Премьер-министр Малайзии предположил, что это очень большое преимущество для туризма.

"Я был в Малайзии. Могу подтвердить всё, что сейчас было сказано премьер-министром", — заявил Владимир Путин.

Ранее Pravda.Ru писала, что число россиян в Малайзии выросло в полтора раза.

 

Уточнения

Мала́йзия  — государство в Юго-Восточной Азии, состоящее из двух частей, разделённых Южно-Китайским морем.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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