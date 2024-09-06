Владимир Путин согласился с преимуществами Малайзии, которые озвучил премьер-министр страны

Владимир Путин сообщил, что посещал Малайзию. Кроме того, президент России подтвердил слова премьер-министра государства Анвара Ибрагима о том, что в стране есть чудесные пляжи и тёплое море. Об этом пишет агентство ТАСС.
Во время сессии Восточного экономического форума Анвар Ибрагим заявил, что в Малайзии есть "девственные джунгли, прекрасные пляжи, мягкий экваториальный климат". Он добавил, что в стране никогда не бывает зимы. Поэтому в море можно купаться на протяжении всего года. Премьер-министр Малайзии предположил, что это очень большое преимущество для туризма.
"Я был в Малайзии. Могу подтвердить всё, что сейчас было сказано премьер-министром", — заявил Владимир Путин.
Ранее Pravda.Ru писала, что число россиян в Малайзии выросло в полтора раза.
Мала́йзия — государство в Юго-Восточной Азии, состоящее из двух частей, разделённых Южно-Китайским морем.
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