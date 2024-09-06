"Калининградский янтарный комбинат" стал проводить экскурсии по предприятию

"Калининградский янтарный комбинат" запустил экскурсии на производство

1:22 Your browser does not support the audio element. Туризм

"Калининградский янтарный комбинат" создал и запустил экскурсионную программу на производство. Об этом пишет агентство Интерфакс со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Фото: unsplash.com by Evan Kirby, PDM

Программу разработали для маленьких туристических групп. Гости комбината смогут посмотреть мультимедийный зал "Янтарная палата", спуститься в карьер Приморского месторождения, провести время на смотровой площадке, а также познакомиться с производством ювелирных украшений и инфраструктурой предприятия.

Уточняется, что семья из Санкт-Петербурга первой отправилась на экскурсию. Путешественники самостоятельно собрали украшение из янтаря и забрали его домой в качестве сувенира.

"Мы открыли для посетителей святая святых нашего предприятия — карьер и ювелирное производство. Это тур премиум-класса и его реализация потребовала времени. Уже сейчас группы по новому маршруту расписаны на несколько месяцев вперёд", — добавила заместитель генерального директора комбината Майя Скворцова.

Экскурсии будут проводиться по предварительной записи 2 раза в месяц в группах до 7 человек. Их продолжительность составит от 4-х часов.

Ранее Pravda.Ru писала, что в Калининградской области установили фонтан, который имитирует добычу янтаря.

Уточнения

АО «Калининградский янтарный комбинат» — крупнейшее в мире и единственное в России предприятие, которое ведёт промышленную добычу янтаря, вблизи поселка Янтарный (ранее Пальмникен), где сосредоточено около 90 % мировых запасов янтаря возрастом около 50 миллионов лет.

