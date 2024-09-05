Суд встал на сторону туристов, которые 3 дня ждали вылета в аэропорту

Туристы отсудили более 200 тысяч рублей из-за задержки рейса

1:26 Your browser does not support the audio element. Туризм

Семья жителя Каменска-Уральского отсудила более 200 тысяч рублей у туроператора из-за задержки рейса.

Фото: commons.wikimedia.org by Adrian Pingstone Arpingstone, PDM

В январе 2023 года путешественник приобрёл путёвку на себя и родственников. Он заплатил около 400 тысяч рублей. В августе четверо членов семьи отправились на отдых. Вылет обратно был запланирован на 12 августа, однако туристам пришлось задержаться в аэропорту на 3 дня. Еду и воду перевозчик предоставил пассажирам только на 3 сутки, а в гостиницу семью поселили за несколько часов до отлёта.

Когда путешественники вернулись домой, то обратились с иском в Красногорский районный суд Каменска-Уральского. Туристы потребовали компенсации убытков, морального вреда, неустойку за задержку рейса, а также штраф.

Суд первой инстанции отказал путешественникам. Поэтому уральцы обратились в вышестоящую инстанцию. В Свердловском областном суде их требования удовлетворили не полностью. Однако с туроператора в пользу истцов взыскали 28,9 тысячи рублей, 6 тысяч рублей убытков, компенсацию морального вреда и штраф. В общей сложности туристам выплатят 202 тысячи рублей, сообщает "Царьград" со ссылкой на пресс-службу Свердловского областного суда.

Уточнения

Ка́менск-Ура́льский — город на юге Свердловской области России. Административный центр двух муниципальных образований: Каменск-Уральского и Каменского городских округов, при этом не входит в последний.

