Идёт активная работа по увеличению числа турпоездок в КНДР — глава Минприроды РФ

Горнолыжный курорт в КНДР посетили более 10 групп туристов из РФ в этом году

1:06 Your browser does not support the audio element. Туризм

В 2024 году состоялось более 10 групповых поездок путешественников из России на горнолыжный курорт Масикрён в Северной Корее. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на главу Минприроды РФ Александра Козлова.

Фото: flickr.com by Laika ac, CC BY-SA 2.0

Он отметил, что сейчас идёт активная работа по увеличению числа турпоездок в КНДР.

"Мы ведём активную работу по увеличению туристических поездок в КНДР. Это значимое направление нашего сотрудничества", — заявил глава Минприроды России.

Александр Козлов сообщил, что российские туристические группы могут долететь до Пхеньяна (столица Северной Кореи) из Владивостока.

"Чартерные рейсы летают 2 раза в неделю — в понедельник и пятницу. Посещение этой страны непростое, нельзя просто взять и купить билет — пока нужно разрешение для посещения. Поэтому пока у нас только чартерные рейсы", — пояснил он.

Ранее Pravda.Ru писала, что привлекает туристов в Северной Корее и как правильно себя вести во время посещения страны.

Уточнения

Корéйская Нарóдно-Демократи́ческая Респýблика — государство в Восточной Азии, широко известное под неофициальным названием Се́верная Коре́я. Расположено в северной части Корейского полуострова.

