В 2024 году состоялось более 10 групповых поездок путешественников из России на горнолыжный курорт Масикрён в Северной Корее. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на главу Минприроды РФ Александра Козлова.
Он отметил, что сейчас идёт активная работа по увеличению числа турпоездок в КНДР.
"Мы ведём активную работу по увеличению туристических поездок в КНДР. Это значимое направление нашего сотрудничества", — заявил глава Минприроды России.
Александр Козлов сообщил, что российские туристические группы могут долететь до Пхеньяна (столица Северной Кореи) из Владивостока.
"Чартерные рейсы летают 2 раза в неделю — в понедельник и пятницу. Посещение этой страны непростое, нельзя просто взять и купить билет — пока нужно разрешение для посещения. Поэтому пока у нас только чартерные рейсы", — пояснил он.
Ранее Pravda.Ru писала, что привлекает туристов в Северной Корее и как правильно себя вести во время посещения страны.
Корéйская Нарóдно-Демократи́ческая Респýблика — государство в Восточной Азии, широко известное под неофициальным названием Се́верная Коре́я. Расположено в северной части Корейского полуострова.
За рулём важно сохранять спокойствие и трезво оценивать ситуацию, но это может быть непросто, особенно если сзади кто-то едет вплотную, а возможности пропустить такого водителя нет.