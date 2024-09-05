Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бегунья из Уганды Чептегеи скончалась после нападения бойфренда
Рецепты замороженного чая: как приготовить витаминные кубики
Врач Кованова: морепродукты увеличивают уровень тестостерона у мужчин
ГАИ стала эвакуировать автомобили с улиц, где парковка не запрещена знаками
Учёные разработали метод создания гибридных квантовых состояний на основе света и глюкозы
Месси и Роналду прошли мимо списка номинантов на "ЗМ"
Датским компаниям разрешили не соблюдать антироссийские санкций ЕС
Риелтор объяснил рост арендной платы дорогой ипотекой
У здания "Дапамога" в Вильнюсе появилась уничижительная надпись в адрес белорусов

Отели в Турции недозаполнены, рестораны пустуют: россияне не могут оплатить покупки картами

Российские туристы не тратят деньги вне отелей в Турции из-за санкций
1:08
Туризм

Россияне почти перестали тратить деньги вне отелей системы all inclusive в Турции, а причина кроется в трудностях с оплатой российскими банковскими картами за границей. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на слова координатора туроператора Pegas Touristik по СНГ Орхана Санджара.

Российские туристы не тратят деньги вне отелей в Турции из-за санкций
Фото: freepik.com by ASphotofamily, PDM

По его словам, туристы из России не могут воспользоваться своими картами за пределами отелей, поэтому предпочитают оставаться на территории гостиниц и не покидать курорты all inclusive.

Такая ситуация напрямую влияет на местный бизнес в Турции. Например, в популярном курортном городе Бодрум отели в этом сезоне не заполнены полностью, а рестораны и другие заведения общественного питания остаются полупустыми. Кроме того, на бизнес влияет высокая инфляция в Турции, что усложняет восстановление экономики в курортных зонах, зависящих от туристов.

Текущие экономические и политические проблемы усиливают тенденцию на снижение доходов турецкого бизнеса, который в значительной степени зависит от российских туристов.

Уточнения

Ту́рция — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %). Население — 85,2 млн чел. (2023), площадь территории — 783 562 км² (занимает 19-е место в мире по численности населения и 36-е по территории). Унитарное государство. Государственный язык — турецкий.

Ба́нковская ка́рта (англ. bank card) — пластиковая, металлическая или виртуальная карта, обычно привязанная к одному или нескольким расчётным счетам в банке. Используется для оплаты товаров и услуг, в том числе через интернет, с использованием бесконтактной технологии, совершения переводов, а также снятия наличных и так далее.

"Всё включено́" (англ. all inclusive) — комплекс услуг, который предоставляют в отелях. Он подразумевает бесплатное предоставление питания, напитков (часто локальных) и других видов услуг одновременно с проживанием в отеле.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Что делать, если сзади поджимает водитель: советы от ГАИ

За рулём важно сохранять спокойствие и трезво оценивать ситуацию, но это может быть непросто, особенно если сзади кто-то едет вплотную, а возможности пропустить такого водителя нет.

Что делать, если за вами едет слишком близко
Почему заправка АИ-95 бессмысленна, если двигатель рассчитан на АИ-92
Автолюбители теряют деньги, выбирая АИ-95 вместо АИ-92
Топ-3 самых милых кошачьих пород
Русские демоны скорости. Самолёты МиГ-31БМ станут настоящими убийцами американских F-16 на Украине
Чем опасны для здоровья вентилятор и кондиционер Сергей Лебедев Самолёты МиГ-31БМ начинают охоту за американскими F-16 на Украине Дмитрий Плотников Ракетный удар по Полтаве: какие выводы сделает Зеленский после массовых смертей своих военных Андрей Николаев
Новая ФАБ-3000М54 с УМПК после испытаний готова разносить позиции боевиков ВСУ
Закуска из баклажанов "как грибы": по вкусу её практически не отличишь от маринованных лесных грибочков
Узнайте, почему опытные огородники выбирают фацелию вместо горчицы
Узнайте, почему опытные огородники выбирают фацелию вместо горчицы
Последние материалы
ГАИ стала эвакуировать автомобили с улиц, где парковка не запрещена знаками
Учёные разработали метод создания гибридных квантовых состояний на основе света и глюкозы
Месси и Роналду прошли мимо списка номинантов на "ЗМ"
Датским компаниям разрешили не соблюдать антироссийские санкций ЕС
Российские туристы не тратят деньги вне отелей в Турции из-за санкций
Риелтор объяснил рост арендной платы дорогой ипотекой
У здания "Дапамога" в Вильнюсе появилась уничижительная надпись в адрес белорусов
Лавров: выплаты бюджетникам в Абхазии приостановили из-за «баланса обязательств
Волшебные прически, которые скинут вам 10 лет
Американский снайпер-ветеран приехал в Россию для помощи в СВО
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.