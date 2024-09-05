Отели в Турции недозаполнены, рестораны пустуют: россияне не могут оплатить покупки картами

Россияне почти перестали тратить деньги вне отелей системы all inclusive в Турции, а причина кроется в трудностях с оплатой российскими банковскими картами за границей. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на слова координатора туроператора Pegas Touristik по СНГ Орхана Санджара.
По его словам, туристы из России не могут воспользоваться своими картами за пределами отелей, поэтому предпочитают оставаться на территории гостиниц и не покидать курорты all inclusive.
Такая ситуация напрямую влияет на местный бизнес в Турции. Например, в популярном курортном городе Бодрум отели в этом сезоне не заполнены полностью, а рестораны и другие заведения общественного питания остаются полупустыми. Кроме того, на бизнес влияет высокая инфляция в Турции, что усложняет восстановление экономики в курортных зонах, зависящих от туристов.
Текущие экономические и политические проблемы усиливают тенденцию на снижение доходов турецкого бизнеса, который в значительной степени зависит от российских туристов.
Ту́рция — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %). Население — 85,2 млн чел. (2023), площадь территории — 783 562 км² (занимает 19-е место в мире по численности населения и 36-е по территории). Унитарное государство. Государственный язык — турецкий.
Ба́нковская ка́рта (англ. bank card) — пластиковая, металлическая или виртуальная карта, обычно привязанная к одному или нескольким расчётным счетам в банке. Используется для оплаты товаров и услуг, в том числе через интернет, с использованием бесконтактной технологии, совершения переводов, а также снятия наличных и так далее.
"Всё включено́" (англ. all inclusive) — комплекс услуг, который предоставляют в отелях. Он подразумевает бесплатное предоставление питания, напитков (часто локальных) и других видов услуг одновременно с проживанием в отеле.
За рулём важно сохранять спокойствие и трезво оценивать ситуацию, но это может быть непросто, особенно если сзади кто-то едет вплотную, а возможности пропустить такого водителя нет.