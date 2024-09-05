Отели в Турции недозаполнены, рестораны пустуют: россияне не могут оплатить покупки картами

Российские туристы не тратят деньги вне отелей в Турции из-за санкций

1:08 Your browser does not support the audio element. Туризм

Россияне почти перестали тратить деньги вне отелей системы all inclusive в Турции, а причина кроется в трудностях с оплатой российскими банковскими картами за границей. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на слова координатора туроператора Pegas Touristik по СНГ Орхана Санджара.

Фото: freepik.com by ASphotofamily, PDM

По его словам, туристы из России не могут воспользоваться своими картами за пределами отелей, поэтому предпочитают оставаться на территории гостиниц и не покидать курорты all inclusive.

Такая ситуация напрямую влияет на местный бизнес в Турции. Например, в популярном курортном городе Бодрум отели в этом сезоне не заполнены полностью, а рестораны и другие заведения общественного питания остаются полупустыми. Кроме того, на бизнес влияет высокая инфляция в Турции, что усложняет восстановление экономики в курортных зонах, зависящих от туристов.

Текущие экономические и политические проблемы усиливают тенденцию на снижение доходов турецкого бизнеса, который в значительной степени зависит от российских туристов.

Уточнения

Ту́рция — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %). Население — 85,2 млн чел. (2023), площадь территории — 783 562 км² (занимает 19-е место в мире по численности населения и 36-е по территории). Унитарное государство. Государственный язык — турецкий.



Ба́нковская ка́рта (англ. bank card) — пластиковая, металлическая или виртуальная карта, обычно привязанная к одному или нескольким расчётным счетам в банке. Используется для оплаты товаров и услуг, в том числе через интернет, с использованием бесконтактной технологии, совершения переводов, а также снятия наличных и так далее.



"Всё включено́" (англ. all inclusive) — комплекс услуг, который предоставляют в отелях. Он подразумевает бесплатное предоставление питания, напитков (часто локальных) и других видов услуг одновременно с проживанием в отеле.

