Калининград догнал Москву и Санкт-Петербург по росту цен на аренду квартир и номеров в отелях

В Калининграде зафиксирован рост стоимости аренды квартир и гостиничных номеров

1:09 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Калининграде за последний год цены на аренду жилья для краткосрочного пребывания, включая квартиры и гостиничные номера, увеличились на 15%. Об этом свидетельствуют данные аналитиков сервиса "Суточно.ру".

Фото: commons.wikimedia.org by Zairon, CC BY-SA 4.0

Сегодня средняя стоимость аренды гостиничного номера в городе составляет 5200 рублей в сутки, а квартиру можно снять за 3800 рублей. Эти показатели сравнимы с ценами в крупнейших городах России: аренда на сутки в Москве стоит в среднем 4800 рублей, а в Санкт-Петербурге — 5000 рублей.

При этом, квартиры всё чаще выбирают туристы, путешествующие с семьёй или компанией друзей. Этот вариант позволяет не только сэкономить, но и даёт возможность готовить на своей кухне или заказывать еду с доставкой.

Среди отдыхающих растёт популярность загородных домов и глэмпингов. Эти виды жилья идеально подходят для тех, кто ищет возможности для активного отдыха на природе, прогулок у водоёмов и барбекю на свежем воздухе.

Уточнения

Калинингра́д — город в России, административный центр Калининградской области, являющийся самым западным областным центром Российской Федерации. До 4 июля 1946 года город носил название Кёнигсбе́рг (нем. Königsberg), ранее фигурировало название Короле́вец (пол. Królewiec, лит. Karaliaučius); до 1255 года — Тва́нгсте (прусск. Twangste, Tuwangste, Twānksta, лит. Tvanksta).



Посуточная аренда апарта́ме́нтов — наём жилого помещения для кратковременного проживания. Эта услуга предназначена для путешественников, людей в командировке или отпуске. Являясь альтернативой гостиницам, посуточная аренда обычно предполагает самообслуживание жильцов (арендаторов).

