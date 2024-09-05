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Эксперт РСТ отметил значительное увеличение спроса на речные круизы и экотуризм в России

Вице-президент РСТ рассказал о новых и необычных маршрутах для туристов
Туризм

В России туризм продолжает активно развиваться, а агентства стремятся предложить туристам всё больше разнообразных вариантов для отдыха, чтобы угодить самым разным вкусам.

Вице-президент РСТ рассказал о новых и необычных маршрутах для туристов
Фото: unsplash.com by Джошуа Эрл джошуа Эрл, CC0

Несмотря на популярность традиционных направлений, таких как Санкт-Петербург и Сочи, всё больше внимания привлекают нестандартные варианты. Например, Псковская область и Карелия стали новыми туристическими центрами, что подтверждает первый вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

Барзыкин отметил, что даже на популярных курортах начинают развивать необычные виды отдыха. В Сочи, вместо привычного пляжного отдыха, туристам предлагают проводить время в горах.

Среди других необычных предложений стоит отметить гастрономические туры и сельский туризм, которые приобретают все большую популярность среди путешественников.

Речные круизы, по словам эксперта, также уверенно набирают популярность — за последние годы спрос на них увеличился на 40%. Причем круизный сезон продлевается вплоть до ноября, пока реки не начинают замерзать.

Общий спрос на путешествия в России увеличился на 15-17%. Этот рост связан с изменением предпочтений туристов, которые всё больше интересуются экологичными направлениями, глэмпингом и возможностью оптимизировать свои расходы, сообщает ОСН.

Уточнения

Экологический туризм (экотуризм, зелёный туризм) — форма устойчивого туризма, сфокусированная на посещении относительно незатронутых антропогенным воздействием природных территорий.

Круи́з (англ  cruise) в первоначальном значении — морское путешествие. В настоящее время понятие расширилось, туристические фирмы стали предлагать, помимо морских круизов, речные круизы и круизы на поездах, для них используются и паромы регулярного сообщения, которые, помимо пассажиров, перевозят грузы и автомобили.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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