Эксперт РСТ отметил значительное увеличение спроса на речные круизы и экотуризм в России

В России туризм продолжает активно развиваться, а агентства стремятся предложить туристам всё больше разнообразных вариантов для отдыха, чтобы угодить самым разным вкусам.
Несмотря на популярность традиционных направлений, таких как Санкт-Петербург и Сочи, всё больше внимания привлекают нестандартные варианты. Например, Псковская область и Карелия стали новыми туристическими центрами, что подтверждает первый вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.
Барзыкин отметил, что даже на популярных курортах начинают развивать необычные виды отдыха. В Сочи, вместо привычного пляжного отдыха, туристам предлагают проводить время в горах.
Среди других необычных предложений стоит отметить гастрономические туры и сельский туризм, которые приобретают все большую популярность среди путешественников.
Речные круизы, по словам эксперта, также уверенно набирают популярность — за последние годы спрос на них увеличился на 40%. Причем круизный сезон продлевается вплоть до ноября, пока реки не начинают замерзать.
Общий спрос на путешествия в России увеличился на 15-17%. Этот рост связан с изменением предпочтений туристов, которые всё больше интересуются экологичными направлениями, глэмпингом и возможностью оптимизировать свои расходы, сообщает ОСН.
Экологический туризм (экотуризм, зелёный туризм) — форма устойчивого туризма, сфокусированная на посещении относительно незатронутых антропогенным воздействием природных территорий.
Круи́з (англ cruise) в первоначальном значении — морское путешествие. В настоящее время понятие расширилось, туристические фирмы стали предлагать, помимо морских круизов, речные круизы и круизы на поездах, для них используются и паромы регулярного сообщения, которые, помимо пассажиров, перевозят грузы и автомобили.
За рулём важно сохранять спокойствие и трезво оценивать ситуацию, но это может быть непросто, особенно если сзади кто-то едет вплотную, а возможности пропустить такого водителя нет.