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Турция заменит систему "всё включено" на комбинированные форматы отдыха с экскурсиями и ужинами в городе

Турецкие отели переходят на новый формат вместо системы "всё включено"
1:34
Туризм

Министерство туризма Турции приступило к постепенному отходу от системы all inclusive в качестве основного стандарта отдыха, делая акцент на развитии гастрономического, медицинского и культурного туризма.

Турецкие отели переходят на новый формат вместо системы "всё включено"
Фото: commons.wikimedia.org by user:takoradee, CC BY-SA 3.0

Ведомство считает, что новая стратегия поможет сократить уровень пищевых отходов, который остаётся проблемой в отелях, предлагающих систему "всё включено". Эксперты отмечают, что в таких отелях около 65% еды, набранной туристами, остаётся нетронутой, что приводит к огромным тратам, сообщает издание Turkiye.

По словам представителя Ассоциации молодых бизнесменов Анкары Мустафы Коркутаты, только пищевые отходы обходятся отелям в 1,5 миллиарда долларов ежегодно. В среднем на каждого туриста ежедневно выбрасывается от 220 до 400 г пищи. Этот показатель особенно беспокоит отельеров, которые всё чаще называют all inclusive "потребительским терроризмом", отмечая, что туристы набирают гораздо больше еды, чем могут съесть.

В рамках новой стратегии предполагается использование комбинированных форматов отдыха. Одной из идей является организация вечерних экскурсий и прогулок для туристов за пределами отелей, с последующим ужином в местных ресторанах или кафе. Такая мера не только снизит уровень отходов, но и положительно скажется на развитии местного бизнеса, включая рестораны и магазины.

Уточнения

Ту́рция — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %). Население — 85,2 млн чел. (2023), площадь территории — 783 562 км² (занимает 19-е место в мире по численности населения и 36-е по территории). Унитарное государство. Государственный язык — турецкий.

"Всё включено́" (англ. all inclusive) — комплекс услуг, который предоставляют в отелях. Он подразумевает бесплатное предоставление питания, напитков (часто локальных) и других видов услуг одновременно с проживанием в отеле.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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