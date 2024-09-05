Архипелаг Шпицберген станет доступным для россиян в 2025 году благодаря регулярным пассажирским рейсам

Архипелаг у норвежских берегов станет доступен для российских туристов

1:24 Your browser does not support the audio element. Туризм

Регулярные пассажирские рейсы из Мурманска на российскую часть архипелага Шпицберген начнутся в 2025 году. Об этом сообщил глава компании "Арктикуголь" Ильдар Неверо, которая занимается добычей угля на Шпицбергене. Его слова передаёт РИА Новости.

Фото: commons.wikimedia.org by Hylgeriak, CC BY-SA 3.0

По словам Неверова, открытие регулярного пассажирского сообщения позволит российским туристам легко добираться до архипелага, расположенного у берегов Норвегии.

Компания "Арктикуголь" уже наладила грузопассажирское сообщение с Мурманском, проведя 16 рейсов в этом году. Следующим шагом станет запуск исключительно пассажирских рейсов, который ожидается в 2025 году. Неверов выразил надежду, что с этого времени любой россиянин сможет прибыть на Шпицберген в качестве туриста, воспользовавшись морским транспортом.

Архипелаг Шпицберген находится под юрисдикцией Норвегии, но его статус регулируется Парижским договором 1920 года. Этот договор предоставляет всем его подписантам, включая Россию, равные права на доступ к ресурсам и территории архипелага. На данный момент на Шпицбергене расположены три российских поселения, из которых два законсервированы, а одно активно функционирует.

Уточнения

Шпицбе́рген (нем. Spitzbergen, нидерл. Spitsbergen; Сва́льбард, норв. Svalbard; старорус. Гру́мант) — обширный полярный архипелаг, расположенный в Северном Ледовитом океане, между 76°26' и 80°50' северной широты и 10° и 32° восточной долготы. Самая северная часть Норвегии.



Му́рманск (в 1916—1917 годах — Рома́нов-на-Му́рмане, кильд. саам. Мурман ланнҍ) — город на северо-западе России, административный центр Мурманской области. Население — 266 681 чел. (2024).



Норве́гия — государство в Северной Европе, располагающееся в западной части Скандинавского полуострова и на огромном количестве прилегающих мелких островов, а также на архипелаге Шпицберген (Свальбард), островах Ян-Майен и Медвежий в Северном Ледовитом океане.

