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Где отдыхать в сентябре: самые популярные курорты, средние цены и лучшие туры со скидками

Эксперты назвали направления с самыми низкими ценами на отдых в сентябре
1:45
Туризм

Эксперты АТОР представили подробную информацию о туристических направлениях и стоимости отдыха в сентябре. По их данным, цены на пакетные туры в этом месяце традиционно снижаются.

Эксперты назвали направления с самыми низкими ценами на отдых в сентябре
Фото: wikimedia.org by Джузеппе Палумбо, PDM

Самое дорогое направление — Мальдивы, где средняя стоимость отдыха составляет 427 тысяч рублей, несмотря на снижение цен почти на 20% по сравнению с августом. Наиболее доступной для туристов остаётся Абхазия, где поездка обойдётся в среднем в 104 тысячи рублей.

Турция продолжает оставаться одним из самых популярных направлений. В сентябре средний чек на туры сюда составляет около 230 тысяч рублей, а почти половина всех бронирований приходится на два курорта — Кемер и Аланию. Туристы чаще всего выбирают отели 5 звёзд и 4 звезды.

Внутренние туры также пользуются спросом — отдых на российских курортах в сентябре обойдётся примерно в 93 тысячи рублей за двоих. Большинство туристов предпочитают отдых в Краснодарском крае, где цены снизились на 15% благодаря скидкам от отелей и сезонным изменениям на Черноморском побережье.

Средняя стоимость тура в Египет в сентябре составляет 204 тысячи рублей, что на 4% ниже, чем в августе. Большинство туристов выбирают отели 5 звёзд. Отдых в ОАЭ обойдётся примерно в 202 тысячи рублей, при этом более половины всех бронирований приходится на Дубай. В Таиланде средняя цена тура снизилась на 6,6%, а туристы чаще всего выбирают Пхукет.

Уточнения

Ту́рция — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %). Население — 85,2 млн чел. (2023), площадь территории — 783 562 км² (занимает 19-е место в мире по численности населения и 36-е по территории). Унитарное государство. Государственный язык — турецкий.

Мальди́вы - островное государство в Южной Азии, располагающееся на группе атоллов к югу от полуострова Индостан на стыке Аравийского и Лаккадивского морей Индийского океана. Крупнейшее в мире "коралловое" государство и наименьшее по площади государство Азии.
 

Еги́пет — трансконтинентальное государство, расположенное в Северной Африке и на Ближнем Востоке (Синайский полуостров). На северо-востоке граничит с Израилем и частично признанным государством Палестиной, на юге — с Суданом, на западе — с Ливией. 

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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