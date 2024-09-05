Как Турция планирует увеличить поток российских туристов в низкий сезон

Туроператоры Турции предложили меры для увеличения потока российских туристов

1:16 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Турции инициировали предложения для увеличения потока туристов из России. Туроператоры страны обратились к властям с рекомендациями, направленными на рост туристического потока из России. Координатор Pegas Touristik по СНГ, Орхан Санджар, сообщил РИА Новости, что восстановление программы субсидирования чартерных рейсов и поддержка рекламных кампаний могут существенно повысить количество российских туристов в "низкий" сезон.

Фото: commons.wikimedia.org by Rexadex, CC BY-SA 4.0

В июле текущего года Турция приняла более 7,3 миллиона иностранных гостей, что является рекордом, при этом россияне по-прежнему на первом месте по числу посещений. Однако доля российских туристов в общем потоке снижается — с 13% до 12,4%.

Санджар подчеркнул, что российский рынок имеет значительный потенциал для привлечения туристов круглый год. Он предложил субсидировать топливо и вводить скидки для чартерных рейсов, что поможет сократить расходы авиакомпаний и продолжить рейсы в зимний период. Для стимулирования дальнейшего путешествования также стоит рассмотреть выплаты субсидий на чартеры с заполняемостью ниже 70%.