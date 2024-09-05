Почему российские туристы перестали тратить деньги за пределами отелей в Турции

Российские туристы в Турции сокращают траты за пределами отелей

1:22 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российские туристы в Турции, по информации координатора Pegas Touristik Орхана Санджара, практически не тратят деньги за пределами отелей с концепцией "всё включено" из-за блокировки российских банковских карт за границей. Этот туристический сезон стал наихудшим для местных магазинов с 1997 года, как ранее сообщал председатель Палаты продавцов и ремесленников Кемера Болат Унсал. Санджар добавил, что причиной сложностей являются не только высокая инфляция и завышенные цены в стране, но и отсутствие возможности расплатиться картами.

Фото: commons.wikimedia.org by Daniel Åhs Karlsson, CC BY-SA 3.0

Ситуация также неблагоприятна для ресторанов и магазинов курорта Бодрум. Глава Ассоциации предпринимателей Бодрума Неслихан Назлыоглу отметила, что рост оптовых цен также оказывает негативное влияние. Кроме того, как сообщил представитель Ассоциации туроператоров Турции Хамит Кук, отели в Бодруме не полностью заполнены из-за высокой стоимости услуг, а турецкие туристы реже посещают данный курорт. За первые семь месяцев Турцию посетили более 28,9 миллиона иностранных путешественников, однако количество туристов в этом году снизилось на 8,2% по сравнению с прошлым.