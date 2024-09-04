Крупнейший гостиничный комплекс открылся в Астраханской области

В Астраханской области открылся самый крупный в регионе гостиничный комплекс

0:48 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Астраханской области открылся крупнейший в регионе гостинично-туристический комплекс. Он получил название "Рыбаградъ", пишет агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу губернатора края.

Фото: freepik.com by freepic.diller, PDM

Гостиничный комплекс рассчитан на круглогодичный приём гостей. Его площадь составляет 14 гектаров. На территории расположены 240 модульных номеров с различными удобствами, в которых можно разместить до 720 путешественников. При этом известно, что в "Рыбаграде" построили фуд-корт с танцевальной площадкой, зоны для барбекю, банный комплекс, супермаркет и другие объекты.

Ранее Pravda.Ru писала, что туристы стали чаще приезжать в Астраханскую область для посещения лотосовых полей.

Уточнения

Астраха́нская о́бласть — субъект Российской Федерации, относится к Южному федеральному округу. Граничит с Волгоградской областью — на севере, с Калмыкией — на западе, с Казахстаном — на востоке, на юге — омывается Каспийским морем.

