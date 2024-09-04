Крупнейший гостиничный комплекс открылся в Астраханской области

В Астраханской области открылся крупнейший в регионе гостинично-туристический комплекс. Он получил название "Рыбаградъ", пишет агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу губернатора края.
Гостиничный комплекс рассчитан на круглогодичный приём гостей. Его площадь составляет 14 гектаров. На территории расположены 240 модульных номеров с различными удобствами, в которых можно разместить до 720 путешественников. При этом известно, что в "Рыбаграде" построили фуд-корт с танцевальной площадкой, зоны для барбекю, банный комплекс, супермаркет и другие объекты.
Ранее Pravda.Ru писала, что туристы стали чаще приезжать в Астраханскую область для посещения лотосовых полей.
Астраха́нская о́бласть — субъект Российской Федерации, относится к Южному федеральному округу. Граничит с Волгоградской областью — на севере, с Калмыкией — на западе, с Казахстаном — на востоке, на юге — омывается Каспийским морем.
За рулём важно сохранять спокойствие и трезво оценивать ситуацию, но это может быть непросто, особенно если сзади кто-то едет вплотную, а возможности пропустить такого водителя нет.