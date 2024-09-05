Протесты на Тенерифе и Балеарских островах вынуждают туристов отменять отдых в Испании

Туристы массово покидают Испанию из-за протестов местных жителей

1:15 Your browser does not support the audio element. Туризм

Британские туристы стремительно покидают испанские курорты из-за нарастающих протестов местных жителей, недовольных последствиями массового туризма. По данным издания The Mirror, это особенно заметно на Балеарских островах, где в последнее время количество отдыхающих из Великобритании значительно сократилось.

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Ситуация обострилась в связи с недавними выступлениями жителей Канарских и Балеарских островов, а также Барселоны. Они заявляют, что массовый туризм оказывает негативное влияние на их родные места, разрушая природу, загрязняя море и повышая цены на жильё.

Один из наиболее громких протестов произошёл на Тенерифе, где группа активистов в знак несогласия даже объявила голодовку. При этом протестующие подчёркивают, что их претензии касаются не самих туристов, а существующей туристической модели, которая, по их мнению, истощает ресурсы регионов и создаёт напряжение для местных жителей.

На фоне этих событий представители туристической отрасли Испании запустили кампанию, направленную на привлечение отдыхающих, чтобы минимизировать экономические потери для курортов.

Уточнения

Испа́ния — трансконтинентальное суверенное государство в Юго-Западной Европе, имеющее часть территорий в Африке (Канарские острова, города Сеута и Мелилья). По численности населения Испания 32-е государство в мире (47 493 088 человека на 8 февраля 2024 года).



Протест (от лат. protestari — свидетельствовать, заявлять) — публичное выражение несогласия, неодобрения или несогласия с идеей или действием, обычно политическим. Крайняя форма социального протеста может перерасти в революцию, (переворот).

