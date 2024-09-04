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Австрия признана страной с самым высоким количеством туристов на душу населения

Названа страна, где туристов втрое больше, чем местных жителей
1:35
Туризм

Исследование, проведённое командой MoneyTransfers.com, выявило неожиданного лидера по количеству туристов на душу населения — Австрию. Несмотря на то что многие ожидали увидеть в этом списке такие популярные туристические направления, как Греция, Хорватия или Испания, именно Австрия, по данным исследования, оказалась самой перенаселенной туристами страной. Здесь на каждого местного жителя приходится 3,6 туриста. С населением всего в 8,9 миллиона человек, Австрия ежегодно принимает около 32 миллионов гостей.

Названа страна, где туристов втрое больше, чем местных жителей
Фото: commons.wikimedia.org by Марти Макфлай, CC BY-SA 4.0

Основной приток туристов наблюдается в столице страны, Вене, которая славится такими достопримечательностями, как дворец Шёнбрунн, Венский оперный театр и Музей естественной истории. Однако если Вена в целом справляется с потоком посетителей, то небольшие города Австрии испытывают гораздо более значительные проблемы из-за наплыва туристов.

Особенно сложная ситуация сложилась в Гальштате, маленьком городке на берегу одноименного озера. Этот живописный город стал известен на весь мир после того, как послужил прототипом для диснеевского фильма "Холодное сердце". Популярность привлекла массу туристов, что вызвало недовольство местных жителей. В попытке сдержать поток гостей, власти даже поставили забор, чтобы ограничить доступ к фотографированию живописных видов, однако эта мера не принесла значительного эффекта.

Уточнения

А́встрия (нем. Österreich МФА: ), официальное название — Австри́йская Респу́блика (Republik Österreich МФА: ) — государство в Центральной Европе. Население составляет 8,858 млн человек (2019), площадь — 83 879 км². Занимает 98-е место в мире по численности населения и 113-е по территории.

Ве́на (нем. Wien [ˈviːn] ) — федеральная столица Австрии и одновременно одна из девяти федеральных земель Австрии, расположенная внутри другой земли, Нижней Австрии.

Тури́зм (туристи́ческие пое́здки) (от фр. tour; англ. turn) — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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