Неожиданная находка: таможенники обнаружили около 20 тысяч пиявок в чемодане туриста

Турист из России попытался незаконно ввести в Турцию около 20 тысяч медицинских пиявок. Однако его остановили сотрудники аэропорта Стамбула, пишет издание "Daily Sabah".
Таможенники решили просветить чемодан туриста. В багаже они обнаружили множество пиявок. По итогам проверки оказалось, что у путешественника не было разрешений на перевозку и торговлю различными видами животных и растений. В результате туристу выписали штраф в размере 38,6 тысячи долларов, а пиявок конфисковали.
Ранее Pravda.Ru писала, что таможенники изъяли у россиянок украшения стоимостью 21 миллион рублей.
Стамбу́л — крупнейший город Турции, экономический, исторический и культурный центр страны. Расположен в Евразии, на берегах пролива Босфор, между Мраморным и Чёрным морями.
За рулём важно сохранять спокойствие и трезво оценивать ситуацию, но это может быть непросто, особенно если сзади кто-то едет вплотную, а возможности пропустить такого водителя нет.