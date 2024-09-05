Неожиданная находка: таможенники обнаружили около 20 тысяч пиявок в чемодане туриста

Таможенники нашли около 20 тысяч пиявок в чемодане туриста

0:44 Your browser does not support the audio element. Туризм

Турист из России попытался незаконно ввести в Турцию около 20 тысяч медицинских пиявок. Однако его остановили сотрудники аэропорта Стамбула, пишет издание "Daily Sabah".

Фото: commons.wikimedia.org by Molivolo, CC BY-SA 3.0

Таможенники решили просветить чемодан туриста. В багаже они обнаружили множество пиявок. По итогам проверки оказалось, что у путешественника не было разрешений на перевозку и торговлю различными видами животных и растений. В результате туристу выписали штраф в размере 38,6 тысячи долларов, а пиявок конфисковали.

Ранее Pravda.Ru писала, что таможенники изъяли у россиянок украшения стоимостью 21 миллион рублей.

Уточнения

Стамбу́л — крупнейший город Турции, экономический, исторический и культурный центр страны. Расположен в Евразии, на берегах пролива Босфор, между Мраморным и Чёрным морями.

