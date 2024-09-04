Туристы столкнутся с ростом сборов в Новой Зеландии: новый налог вырастет до 100 новозеландских долларов

Новая Зеландия с 1 октября увеличит туристический налог почти втрое

0:46 Your browser does not support the audio element. Туризм

Новая Зеландия планирует значительно повысить туристический налог для иностранных путешественников, начиная с 1 октября. Сумма сбора увеличится почти в три раза: с 35 новозеландских долларов до 100. Этот шаг, по мнению властей, поможет поддерживать экономический рост и позволит туристам внести вклад в сохранение природных ресурсов страны.

Фото: flickr.com by Bernard Spragg. NZ, CC0

Несмотря на это, представители туристической отрасли высказывают опасения. Они считают, что такое повышение может отпугнуть некоторых путешественников. Иностранные туристы уже несут значительные расходы на билеты и другие услуги, и новый налог может сделать поездку менее привлекательной, сообщает BBC.

Уточнения

Но́вая Зела́ндия — государство в Полинезии. Население, по итогам официальной переписи 2018 года, составляет около 4,7 миллиона человек (по оценочным данным на начало 2023 года — более 5,1 млн), территория — 268 680 км², по обоим этим показателям является крупнейшей страной Океании.



Путеше́ствие — передвижение по какой-либо территории или акватории с целью их изучения, а также с общеобразовательными, познавательными, спортивными и другими целями.

