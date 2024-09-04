Туристы столкнутся с ростом сборов в Новой Зеландии: новый налог вырастет до 100 новозеландских долларов

Новая Зеландия планирует значительно повысить туристический налог для иностранных путешественников, начиная с 1 октября. Сумма сбора увеличится почти в три раза: с 35 новозеландских долларов до 100. Этот шаг, по мнению властей, поможет поддерживать экономический рост и позволит туристам внести вклад в сохранение природных ресурсов страны.
Несмотря на это, представители туристической отрасли высказывают опасения. Они считают, что такое повышение может отпугнуть некоторых путешественников. Иностранные туристы уже несут значительные расходы на билеты и другие услуги, и новый налог может сделать поездку менее привлекательной, сообщает BBC.
Но́вая Зела́ндия — государство в Полинезии. Население, по итогам официальной переписи 2018 года, составляет около 4,7 миллиона человек (по оценочным данным на начало 2023 года — более 5,1 млн), территория — 268 680 км², по обоим этим показателям является крупнейшей страной Океании.
Путеше́ствие — передвижение по какой-либо территории или акватории с целью их изучения, а также с общеобразовательными, познавательными, спортивными и другими целями.
За рулём важно сохранять спокойствие и трезво оценивать ситуацию, но это может быть непросто, особенно если сзади кто-то едет вплотную, а возможности пропустить такого водителя нет.