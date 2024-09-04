РЖД создают уникальный высокоскоростной поезд, оснащённый автопилотом и множеством удобств для пассажиров

Российские поезда нового поколения получат систему автопилота

1:19 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российские железные дороги (РЖД) разрабатывают первый в стране высокоскоростной электропоезд, оснащённый автопилотом.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info

Этот поезд станет не только самым быстрым в России, но и получит уникальную цифровую систему управления и микропроцессорную диагностику. Использование новых материалов и технологий позволит существенно повысить его производительность и комфорт для пассажиров.

Новый поезд сможет двигаться со скоростью до 400 км/ч, что сделает его гораздо быстрее традиционных поездов. Например, время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом сократится почти вдвое: поездка займёт всего 2 часа 15 минут по сравнению с текущими поездами типа "Сапсан". Электросостав будет курсировать по нескольким высокоскоростным магистралям, включая направления Москва — Адлер, Москва — Екатеринбург и Москва — Минск, что значительно улучшит транспортную доступность крупных российских городов.

Кроме того, поезд получит восемь вагонов с возможностью соединения двух составов для увеличения вместимости. Для пассажиров предусмотрены четыре класса обслуживания, включая бар, кухню, мультимедийную систему и детскую комнату, сообщает "РИА Новости".

Уточнения

Хо́лдинг "Росси́йские желе́зные доро́ги" (полное наименование — открытое акционерное общество "Росси́йские желе́зные доро́ги" (ОАО "РЖД") — российская государственная вертикально интегрированная компания, владелец инфраструктуры общего пользования и крупнейший перевозчик российской сети железных дорог.



Автопилот — устройство или программно-аппаратный комплекс, ведущий транспортное средство по определённой, заданной ему траектории.

